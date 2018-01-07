banner107
banner69
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
210 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
23 0
 
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
13 0
251 0
67 0
140 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
55 0

"Çok başarılı bir demokrasi sınavından geçiyoruz"

banner27

Bugünün, halkın iradesinin Meclis'e yansıdığı gün olduğunu vurgulayan Siber, çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceklerine inandığını belirtti

"Çok başarılı bir demokrasi sınavından geçiyoruz"

Meclis Başkanı Sibel Siber, milletvekilliği erken genel seçimleri için oyunu kullandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, oyunu Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 139 numaralı sandıkta verdi.

Oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yapan Siber, bugünün ülke demokrasisi için önemli bir gün olduğunu söyleyerek, görevde olduğu sürece “meclis halkındır” ifadesini sıkılıkla kullandığını anımsattı.

Bugünün, halkın iradesinin Meclis'e yansıdığı gün olduğunu vurgulayan Siber, çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceklerine inandığını belirtti.

Siber, ülkenin en gurur duyulan özelliğinin, demokrasisi olduğunu vurgulayarak, sonuçların herkes için hayırlı olmasını diledi.

Siber, görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzusunun meclisin verimli bir yapıyla kurulması olduğunu söyledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.