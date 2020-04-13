“Çoğu kesim, desteğin kapsamı dışında bırakıldı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, açıklanan destek paketini eleştirdi. Destek paketinde çoğu sektörün anlamsız gerekçeler sunularak yararlanmayacaklarının açıklanmasını eleştiren Erhürman’ın paylaşımı şu şekildedir:

“Bir hukuki metin bir gerekçe üzerinden şekillendirilir. İstihdamın desteklenmesi ile ilgili tüzüğün genel gerekçesi de hükumetin toplum sağlığını koruma amacıyla verdiği kapatma kararından doğal olarak olumsuz etkilenen tüm kesimlerin bütçe olanakları çerçevesinde mümkün olan katkıyla desteklenmesi olmalıdır. Oysa, tüzüğe baktığımızda, burada saymakta zorlanacağımız kadar çok kesimin bu desteğin kapsamı dışında bırakıldığı görülmektedir. Üstelik bu kesimlerin kapsam dışında bırakılmasının gerekçesini de anlamak mümkün değildir. Herhalde kapsam dışı kesimlerin hepsinin kapatmadan olumsuz etkilenmeyenler ya da olumsuz etkilense dahi “idare edebileceği düşünülenler” olduğu söylenemez! Şimdi, bu süreç içerisinde hep olduğu gibi, gelen tepkiler çerçevesinde bazı “düzeltmeler”in yapılması gündeme gelebilir. Ama maalesef sağlam bir gerekçe ve mantık çerçevesinde hazırlanmamış bu metnin bu tip düzeltmelerle dahi sosyal adalet ilkesi üzerine oturtulması mümkün değildir. Üzgünüm…”