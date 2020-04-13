banner411
banner69
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
59 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
77 0
 
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
92 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
21 0
“ÖZGÜR BASININ SUSTURULMASINA SESSİZ KALAMAYIZ”
“ÖZGÜR BASININ SUSTURULMASINA SESSİZ KALAMAYIZ”
44 0
‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti
‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti
37 0
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
23 0
banner440

“Çoğu kesim, desteğin kapsamı dışında bırakıldı”

banner27

“Çoğu kesim, desteğin kapsamı dışında bırakıldı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, açıklanan destek paketini eleştirdi. Destek paketinde çoğu sektörün anlamsız gerekçeler sunularak yararlanmayacaklarının açıklanmasını eleştiren Erhürman’ın paylaşımı şu şekildedir:

“Bir hukuki metin bir gerekçe üzerinden şekillendirilir. İstihdamın desteklenmesi ile ilgili tüzüğün genel gerekçesi de hükumetin toplum sağlığını koruma amacıyla verdiği kapatma kararından doğal olarak olumsuz etkilenen tüm kesimlerin bütçe olanakları çerçevesinde mümkün olan katkıyla desteklenmesi olmalıdır. Oysa, tüzüğe baktığımızda, burada saymakta zorlanacağımız kadar çok kesimin bu desteğin kapsamı dışında bırakıldığı görülmektedir. Üstelik bu kesimlerin kapsam dışında bırakılmasının gerekçesini de anlamak mümkün değildir. Herhalde kapsam dışı kesimlerin hepsinin kapatmadan olumsuz etkilenmeyenler ya da olumsuz etkilense dahi “idare edebileceği düşünülenler” olduğu söylenemez! Şimdi, bu süreç içerisinde hep olduğu gibi, gelen tepkiler çerçevesinde bazı “düzeltmeler”in yapılması gündeme gelebilir. Ama maalesef sağlam bir gerekçe ve mantık çerçevesinde hazırlanmamış bu metnin bu tip düzeltmelerle dahi sosyal adalet ilkesi üzerine oturtulması mümkün değildir. Üzgünüm…”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.