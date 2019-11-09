“Çıkarma Plajı’nın kiralanma kararı uygulanamazdı”

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, Çıkarma Plajı’nın kiralanması kararının iptal edilmesiyle ilgili “Geçmişte söz konusu araziyle ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararı, Meclis onayı olmadığı için uygulanması mümkün değildi. 49 yıllık kiralamalar için Bakanlar Kurulu kararı yeterli değil, Meclis onayı da gerekmektedir” dedi

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, Bakanlar Kurulu’nun Çıkarma Plajı’nın kiralanması ile ilgili kararı iptal etmesi konusunda açıklama yaptı.

Siber, geçmişte söz konusu araziyle ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararının Meclis onayı olmadığı için uygulanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Siber, “49 yıllık kiralamalar için Bakanlar Kurulu kararı yeterli değil, Meclis Onayı da gerekmektedir” dedi.

Siber, Meclis Başkanı olduğum dönemde, Yavuz Çıkarma Plajı’nın kiralanması konusunun iptal edilip, o bölgenin tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda komitenin oy birliği ile tavsiye kararı aldığını açıkladığını belirtti.

Siber’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Basınımızda yer alan, Bakanlar Kurulu’nun Çıkarma Plajı’nın kiralanması ile ilgili kararının iptali haberiyle ilgili, halkımıza açıklayıcı bilgi vermek gereğini duydum.

Vakıflar Örgütü’ne ait, Alsancak hudutları dahilinde olan 19 dönümlük arazinin (Çıkarma Plajı bölgesi) bir şirkete 49 yıllığına kiralanması ile ilgili Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu 23-11-2016 tarihinde karar almıştı. Ardından bu karar, 3-1-2017 tarihinde Bakanlar Kurulu’nda onaylanmıştı. Fakat Anayasa’ya göre, 49 yıllık kiralamalar için Bakanlar Kurulu kararı yeterli değil, Meclis Onayı da gerekmektedir.

Meclis Başkanı olduğum dönemde, Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi’ni toplantıya çağırdım ve Meclis’te temsil edilen tüm partilerin temsilcilerinden milletvekilleri, Yavuz Çıkarma Plajının, “ Tarihi Sit Alanı” İlan Edilmesi konusunda oybirliği ile karar üretti.

CTP Milletvekili Dr. Arif Albayrak, UBP Milletvekili Dr. Erdal Özcenk, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Milletvekili Zeki Çeler’in yanı sıra Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Kemal Kasapoğlu, Meclis İdari Mali Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven, Meclis Danışmanı Mustafa Hastürk ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli de davetli olarak katıldı.

Komite toplantısının ardından yaptığım açıklamada; bir süredir kamuoyu vicdanını meşgul eden Yavuz Çıkarma Plajı’nın kiralanması konusunun iptal edilip, o bölgenin tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda komitenin oy birliği ile tavsiye kararı aldığını açıkladım. Söz konusu Plaj, 60/1994 Eski Eserler yasasındaki “Tarihi Sit Alanı” tanımına uygundu .

Daha sonra 15 Mayıs 2017 tarihinde, Meclis Genel Kurulu’nda bu tavsiye kararı okunmuş ve Meclis’te tüm siyasi partilerin temsilcileri karara destek beyan etmişti Bunun üzerine tarafımdan, hem Vakıflar İdaresi’ne hem de Başbakana kararın iptali ile ilgili yazı göndermiş ve o dönemin hükümetinden iptal edileceğine dair sözlü teyit almıştım.

Bu gecikmiş prosedürün şimdi yerine getirilmesi memnuniyet vericidir; ama zaten bu Bakanlar Kurulu kararın Meclis onayı olmadığı için uygulanması da mümkün değildi.

Doğal ve tarihi güzellikleri ile zengin ülkemizde hepimize düşen ortak görev, bu değerleri korumak, gelecek nesillere bırakmak ve toplumsal belleği güçlü tutmaktır. Şimdi beklenen bu alanın “Tarihi Sit Alanı” olma konusunda gerekli karar üretilmesidir.”