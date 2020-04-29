banner411
banner69
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
31 0
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
50 0
 
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
76 0
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
164 1
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
35 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
19 0
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
73 0
banner440

“Cezaevi için af yasası gündemde yok”

banner27

İçişleri Bakanı Baybars, “Bizlerin şartlı tahliye kuruluna müdahale etmesi söz konusu olamaz. Hükümet olarak af yasası yapma gibi bir düşüncemiz de yok” dedi

“Cezaevi için af yasası gündemde yok”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis’te cezaevi konusundaki açıklamalara cevap verdi.
Şu an kapalı ve açık görüş olmadığını, mahkumların aileleri ile telefondan görüntülü görüşmesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Baybars, kapalı ve açık görüşün Sağlık Bakanlığı’nın önerileri kapsamında başlatılacağını dile getirdi.

Baybars, kıyafet alımlarını durduklarını ancak şimdi yaz geldiği için kıyafet alımlarının hijyen kurallarına uygun yapılacağını belirtti. 

1982’de yapılan cezaevinin kapasitesinin ek binalarla 480’e yükseltildiğini, şu an cezaevinde 500 mahkum olduğunu belirten Baybars, kapasite konusundaki rakamların sürekli yanlış ifade edildiğini söyledi.

Cezaevinde sıcak su da olduğunu söyleyen Baybars, cezaevinde sağlıkla ilgili problem olmadığını kaydederek, 50 kişinin de bir tuvalet kullanmadığını, her koğuşta 4 tuvalet olduğunu belirtti.

Şartlı tahliyenin af olmadığını da belirten Baybars, “Düzenleme, başvuru süresinin azaltması ile ilgili. Bizlerin kurula müdahale etmesi söz konusu olamaz. Hükümet olarak af yasası yapma gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Mahkumların TC’ye iade konusuna da değinen Baybars, “TC’de yargılama yapılmadığı için iade alınmıyor” şeklinde konuştu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.