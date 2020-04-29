“Cezaevi için af yasası gündemde yok”

İçişleri Bakanı Baybars, “Bizlerin şartlı tahliye kuruluna müdahale etmesi söz konusu olamaz. Hükümet olarak af yasası yapma gibi bir düşüncemiz de yok” dedi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis’te cezaevi konusundaki açıklamalara cevap verdi.

Şu an kapalı ve açık görüş olmadığını, mahkumların aileleri ile telefondan görüntülü görüşmesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Baybars, kapalı ve açık görüşün Sağlık Bakanlığı’nın önerileri kapsamında başlatılacağını dile getirdi.

Baybars, kıyafet alımlarını durduklarını ancak şimdi yaz geldiği için kıyafet alımlarının hijyen kurallarına uygun yapılacağını belirtti.

1982’de yapılan cezaevinin kapasitesinin ek binalarla 480’e yükseltildiğini, şu an cezaevinde 500 mahkum olduğunu belirten Baybars, kapasite konusundaki rakamların sürekli yanlış ifade edildiğini söyledi.

Cezaevinde sıcak su da olduğunu söyleyen Baybars, cezaevinde sağlıkla ilgili problem olmadığını kaydederek, 50 kişinin de bir tuvalet kullanmadığını, her koğuşta 4 tuvalet olduğunu belirtti.

Şartlı tahliyenin af olmadığını da belirten Baybars, “Düzenleme, başvuru süresinin azaltması ile ilgili. Bizlerin kurula müdahale etmesi söz konusu olamaz. Hükümet olarak af yasası yapma gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Mahkumların TC’ye iade konusuna da değinen Baybars, “TC’de yargılama yapılmadığı için iade alınmıyor” şeklinde konuştu.