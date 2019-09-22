“Cezaevi çalışanları yüzde 148 ek ödenek alıyor”

Maliye Bakanı Olgun Selçuk Amcaoğlu, iki gün boyunca grev yapan cezaevi çalışanlarıyla ilgili bazı bilgiler verdi.

Amacaoğlu’nun, cezaevi çalışanlarının haklarıyla ilgili verdiği bilgiler şöyle:

“Cezaevi çalışanları geçen yıl yüzde 25 ek mesai alırlardı.

Geçmiş hükümet döneminde yaptıkları düzenleme ile vardiyalarını ayarladılar ve yüzde 50 ek mesai almaya başladılar.

Aniden haziran, temmuz, ağustosta, vardiyaların aylık çalışma saatlerini geçtiklerini ve angarya çalıştırılamayacaklarını söylediler.

Cezaevi çalışanları zaten

- yüzde 8 iyi ahlak,

- yüzde 5 özel tahsisat,

- yüzde 10 liyakat,

- enflasyon oranı kadar yani

- yüzde 15 civarında da revir tahsisatı

ve yüzde 10 da vardiya tahsisatı olmak üzere

- yüzde 148 oranında ek ödenek alıyor.

Yüzde 100 ek mesai istediler.

Yani toplamda yüzde 148 ek ödenek alacaklar.

Gerçekten bu hakkaniyet içerir mi?

Yüzde 148 oranında ek ödenek alan bir insan emeğinin karşılığını almadığını söylüyor.”