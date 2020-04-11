“Çekler konusunda ahlaksızlık yapılmasın”

Başbakan Tatar’dan sert çıkış: “Şu anda mal vermiş ve ellerinde çek olan insanlar çeki tahsil edemiyor. Parası olanın, bankada limiti olanın bunu ödememesi ahlaklı değildir. Böyle ahlaksızlık olmaz”

Başbakan Ersin Tatar, “alınan kararlarla vaka sayısının bugün için yatay seyretmekte olmasına karşın Covid-19’la mücadelenin hiç bir gevşemeden devam ettirileceğini” vurguladı.

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Başbakan Tatar, “ Kıbrıs Türk Halkı’na Covid-19’la mücadelede gösterdiği destek dolayısı ile teşekkür etti.

Başbakan Tatar, “ Covid-19 mücadelesinin bir noktaya gelmesinden sonra, Başbakanlık Bilim Kurulu, Başbakanlık Covid-19’la Mücadele Konseyi, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu’nun da görüş ve önerileri alınarak hangi sektörlerin ne zaman açılacağının belirleneceğini ,ama her hangi bir aceleleri olmadığını, halkın sağlığını her şeyden önde gördüklerini” vurguladı.

Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“ Önümüzdeki dönemde yerli istihdama, yerli üretime ve yerli tüketime önem vereceğiz. Biz şu ana kadar doğruyu yaptık. Kendimizi izole ettik, koruduk. Elimizdeki imkanlara göre, sosyal adalet anlayışı ile halkımıza gerek kamu, gerekse özele yapmamız gerekenleri yapıyoruz. 800 Alman turisti ülkemizde tuttuk. Binlerce vatandaşımıza, öğrencimize Devlet olmanın bilinci ile sahip çıktık, ülkemize getirdik. Önümüzü şu anda göremiyoruz ama bu iş çok uzun gitmez, Mayıs ayında ekonominin çarkları dönmeye başlarsa, Maliye Bakanlığı’nın tahsilatları normalleşme yoluna girerse, o zaman insanımız için bir takım yeni imkanlar daha yaratabiliriz.”

Bir soru üzerine de hesabında para olanın çekini ödememesinin ahlaksızlık olduğunu ifade eden Başbakan Tatar şöyle konuştu:

Piyasaya baktığımda iş yerleri kapalı, iş yerleri tahsilat yapamıyor. Binlerce çek takasa gittiğinde arkaları yazılır insanlar günün sonunda çek yasağına girer. Bir takım tahribat olur. Bu kararı alırken ekonominin geneline baktık. Elbette şuanda mal vermiş ve ellerinde çek olan insanlar çeki tahsil edemiyor. Biz zaten kredisi olmayan parası olmayanlar için yaptık. Ama parası olanın bankada limiti olanın bunu ödememesi ahlaklı değildir. Böyle Ahlaksızlık olmaz bunun bir cezası olur. Merkez bankası orada bankalar orada. Çeki yazdın, malı aldın sen de başkasına sattın paranın olmasına rağmen çeki ödemiyorsun. Limitinin olmasına rağmen. Bu ahlaksızlıktır. Bunu kabul edemeyiz. Burada sisteme bir görev düşüyor bunu yapan kimse tespit etmek gerek. Sistemin devam etmesi için çeki verenin ödemesi gerek. Merkez Bankası’ndan raporları istedim. Düzenleme yapılabilir. Şuanda kesin yorum yapmak erken. Piyasanın bir dengeye oturacağına inanıyorum. Çekini ödemeyene güven azalır bir daha eski durumuna gelmez.

“KRİZ ORTASINDA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ DOĞRU OLMAZ”

Başbakan Tatar kabine değişikliğine nasıl baktığına ilişkin bir başka soru üzerine ise şunları söyledi:

“Bu konuları gazetelerde, televizyonlarda konuşmak, tartışmak doğru değildir. Zamanı geldiğinde düşünülebilir. Bugün o gün değildir. Şu anda bu kriz ortamında bu şekilde bir şey doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda siyasetin gereği her şey olabilir.”

Başbakan, “ bir rahatsızlığınız mı var ki, kabine değişikliğini gündeme getirdiniz şeklindeki soru üzerine ise “ ben değil, çeşitli merkezler bunu gündeme getirdi. Benim ağzımdan kabine değişikliği yapacağım diye bir söz çıkmış değildir. Ben bir soru üzerine değerlendirme yaptım” diye konuştu.

EKONOMİ İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOKTUR

“ Biz Corona-19’dan kurtulduktan sonra ekonomik olarak ölmekten korkuyouz, bu konuna ne diyeceksiniz” şeklindeki bir soru üzerine de Başbakan Ersin Tatar şunları söyledi:

“ Hiç öyle bir endişeye gerek yoktur. Burada bir yapı vardır. Bu yapı Türkiye’nin de desteği ile bugüne kadar gelmiştir. Devlet olarak bazı zafiyetlerimiz vardır. Bunları da biliyoruz ama bu krizi fırsata dönüştürmek ve daha üretken bir yapı ortaya çıkarmak hedefindeyiz. Bu da nedir? Kamunun daha verimli olması ve ekonomideki yerinin küçülmesi, özel sektörün daha fazla ekonomide söz sahibi olmasıdır. Bir takım teşviklerle bunu yapacağız. Turizm ve yüksek öğrenimin yanına sanayi ve tarımı da eklemek durumundayız ki sadece bu ikisine bağımlı bir ekonomi olmaktan kurtulalım. Diğer çabalarımızın yanı sıra daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı için de çalışmalarımız devam etmektedir.

“ İNSANLARIN BOĞAZINA SARILMAK AHLAKİ DEĞİLDİR”

Başbakan Ersin Tatar, kira konusundaki bir soru üzerine ise “ bu konular hukukun sorunudur ama bir insan böylesi bir ortamda “kirasını ödeyemiyorsa mesele karşılıklı anlayışla çözülmesi lazımdır. Devletin her noktada çıkıp da ortaya bir şey koyması kolay ve uygulanabilir değildir. Böylesi bir ortamda ödeyemeyecek durumda olan insanların boğazına sarılmak hiç de ahlaki ve vicdani değildir.” Dedi.

Başbakan Tatar, “ vatandaşların okul taksitlerini ödediğini ancak karşılığını tam olarak alamadığını “da anımsattı ve “ bu durumda bu ödenen ama karşılığı alınamayan para yeni dönemde ödenecek miktara avans olarak sayılması lazımdır” diye konuştu.

“ELEKTRİKTE 81 BİN KİŞİYE %30 İNDİRİM UYGULANIYOR”

Ersin Tatar, “ elektrik fiyatlarının düşürülmesi için KIBTEK bir takım şeyler yapıyor, AKSA ile bu konuda her hangi bir görüşmeniz oldu mu, AKSA’nın bir jesti olacak mı ? “ şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

“ İlgili Bakan ile Yönetim Kurulu Başkanı bunu her zaman gündeme getiriyorlar. Bana verilen bilgiye göre AKSA şirketi sağlık çalışanlarının bu ayki elektrik faturalarını kendisi ödeyecek. Billdiğiniz üzere biz de birinci paketle elektrik ücretlerinde % 15 indirim yaptık. Zaten 300 kilovata kadarki tüketimde % 15 indirim vardır. Bir de bizim yaptığımız % 15 indirim söz konusu olunca , bana verilen bilgiye göre şu anda 81 bin kişi % 30’a varan bir indirimden faydalanmaktadır.

TESTLER KONUSU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Başbakan Ersin Tatar Covid-19 testlerinin sayısı ve ne şekilde yapılması konusunun uzmanlar ve yetkililer arasında tartışılmakta, konuşulmakta olduğunu da açıkladı ve şöyle konuştu:

“ Covid-19 Konseyi Başkanı Sibel Siber’in hızlı testlerin artırılması görüşleri vardır ama Jale Refik Rogers de uzmandır ve o da PCR’la testler yapılması gerektiği üzerine durmaktadır. Hızlı testler kesin sonuç vermeyebilir ama PCR nerdeyse yüzde yüzdür. Bu konuyu Sağlık Bakanlığımız ve ilgili diğer arkadaşlarla değerlendirdikten sonra bir noktaya geleceğiz”.