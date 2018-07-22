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Çavuşoğlu, yarın akşam saatlerinde KKTC’ye geliyor

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Çavuşoğlu, yarın akşam saatlerinde KKTC’ye geliyor
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın akşam saatlerinde KKTC’ye geliyor.
Çavuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Mecliste temsil edilen siyasi partilerle, Kıbrıs konusunda ileriki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı açıklandı.
Çavuşoğlu’nun ziyareti ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, “ Sayın Bakanımız, 23-24 Temmuz 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır” denildi

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