Çavuşoğlu yarın adaya geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın öğle saatlerinde KKTC’ye geliyor.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet saat 12.15’te Ercan Havalimanı’na varacak.

Çavuşoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışma toplantısı yapacak. Çavuşoğlu, toplantının ardından Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 siyasi parti genel başkanıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelecek.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu cumartesi günü KKTC’den ayrılacak.