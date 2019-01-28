Çavuşoğlu'nun açıklamaları Meclis'te gündem oldu

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz hafta KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar ve Kıbrıs sorunu bugünkü Meclis toplantısının gündemi oldu

Cumhuriyet Meclisi'nde bugün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar ve Kıbrıs sorunu ele alındı.

İlk olarak onaya sunuş bölümünde İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi ( Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ( Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No: 2) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle onaylandı.

TATAR

Tezkerelerin ardından 62. madde uyarınca söz alan Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti ve Kıbrıs konusuna değindi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Çavuşoğlu’nun açıklamalarını değerlendirip, gelinen aşamada federasyon konusunun Meclis’te tekrar ele alınıp, almaması konusunun konuşulmasını istediğini söyledi.

Tatar, Rumların paylaşma niyetinde olmadığının Crans Montana’da bir kez daha görüldüğünü söyleyerek, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jame H. Lute’un girişimleriyle aynı temelde müzakere sürecine girme niyetinde olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Meclis’te federal temelli anlaşmayı benimsemeyen 35 milletvekili olduğunu savunan Tatar, bunun ışığında Akıncı’nın müzakere sürecinin başlatma yetkisi olup olmadığını sordu.

Tatar, Meclis’in bu konuyu değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclisi bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin Kıbrıs konusundaki tavrını ne olduğunu soran Tatar, Özersay’ın dış temaslarını değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin alternatif fikirler üzerinde durması gerektiğini dile getirdi.

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Çavuşoğlu’nun ziyareti ve verdiği mesajın önemli olduğunu belirtti.

Arıklı, Çavuşoğlu ülkeden ayrılır ayrılmaz Cumhurbaşkanının tek adamlık vurgusu yaptığı bir açıklama yaptığını söyleyerek, Çavuşoğlu’nun GAÜ’de yaptığı konuşmaya yanıt olarak bu açıklama yapıldıysa geç kalındığını savundu.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Arıklı, sıcak havanın Akıncı’nın açıklamasıyla dağıldığını belirterek, bu açıklamaların 2020’ye yönelik olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanının açıklamalarını Özersay-Çavuşoğlu görüşmesi yle ilişkilendirdi.

Akıncı’dan, Meclis’i dışlamamasını isteyen Arıklı, Meclis’i dışlamanın tek adamlık havası yarattığını iddia ederek, Akıncı’ya bu havayı dağıtarak Meclis’i bilgilendirme çağrısı yaptı.

ÖZYİĞİT

Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 11 Şubat Ortak Açıklama belgesinin Türkiye ile birlikte hazırlandığını anımsattı.

Kıbrıs konusunda mevcuttan farklı bir resmi tez bulunmadığını dile getiren Özyiğit, Meclis’te görüşlerde farklılık olabileceğini ancak cumhurbaşkanının meclis değil halk tarafından seçildiğini belirtti.

Özyiğit, cumhurbaşkanının Meclis iradesini göz ardı etmediğini söyleyerek, Akıncı’nın Meclisi bilgilendirmesinin yararlı olacağına inanç belirtti ve tutanakların Meclis’e gönderildiğini hatırlattı.

Federal çözümden yana olduklarını söyleyen Özyiğit, gerçekçi bir çözümün federal bir çözüm olduğunu ancak toplumun genelinin farklı düşüncede birleşmesi halinde buna saygı duyacaklarını belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, Tatar’ın konuşmasında “cumhurbaşkanının iradeye ters düşerek federasyon müzakere edecek mi” diye sorduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanının Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında federasyon ve müzakereler konusundaki bazı açıklamalarını okudu.

Erhürman, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından haziran ayında Lute’un bir formülasyonla gelirse ve tüm taraflarla garantör ülkelerin de oluruyla bir müzakere başlayacaksa, bunun hangi çerçeveyle başlayabileceğinin belli olduğunu belirtti. Erhürman, Çavuşoğlu’nun da federal çözümü dışlayan bir tavır sergilemediğini kaydetti.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Endişeye gerek yok. Yurt dışı temaslarımızda Dışişleri Bakanı hükümet adına görüş ortaya koyar. Partisinin görüşlerini aktarırken de bunu belirtir.” dedi.

BM Barış Gücü’ne ilişkin konuların, müzakereler bağlamında Anastasiadis’in geri adım atması meselesine yönelik rahatsızlığın, doğalgaz konusunun, Lute’un takvime yönelik açıklamalarından rahatsızlığın, izolasyonlar gibi konularda cumhurbaşkanı ve hükümetle aynı görüşte olduklarını belirten Özersy, geleceğe dönük olarak nasıl bir noktaya varılması gerektiğine yönelik bir ayrım olabileceğini kaydetti.

Özersay, muhalefete, Dışişleri Bakanlığı’nın ender yakaladığı uluslararası temasların içini boşaltacak şekilde eleştiri yapmamaları çağrısında bulundu.

62. maddeye de değinen Özersay, “Bu madde uyarınca söz alarak, bize acil ve zorunlu olarak neyi duyurdunuz, ivedi olarak neyi gündeme getirdiniz bilemem. Kıbrıs meselesiyle ilgili faklı vizyonlar olabilir. Tartışılması rahatsız etmesin kimseyi.” dedi.

Cumhurbaşkanı ile toplantı yapılmasının sağlıklı olabileceğini dile getiren Özersay, ancak aynı konuların tekrar tekrar konuşulmasının zaman kaybıne neden olabileceğini söyledi.

Türkiye ile gergin ortam ve medya üzerinden eleştiriyi doğru bulmadıklarını belirten Özersay, toplumsal uzlaşma olan noktalar bulunduğunu, Çavuşoğlu ziyareti vesilesi ile var olan unsurların bir araya toplanmış olduğunu kaydetti.