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"CAS çalışanlarının hiç suçu olmamasına rağmen cezalandırıldılar"

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"CAS çalışanlarının hiç suçu olmamasına rağmen cezalandırıldılar"
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UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükümet eğer CAS çalışanlarıyla ilgili gayri yasal işler yapıldığını düşünüyorsa, yargıya başvurması gerektiğini, çalışanların hiç suçu olmamasına rağmen cezalandırıldığını savundu.

Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin CAS'ın özel şirket olduğunu ifade ettiklerini ancak 16 Temmuz’a bu özel şirkette çalışanların alacaklı oldukları paraları ödediğini belirterek, “Bundan böyle çalışanını ödeme zorluğu çeken veya ödeyemeyen özel şirketlere hükümet ödeme yapacak mı? Cevap, ‘hayır’ ise hangi yasa ve hangi yetkiye dayanarak CAS çalışanlarına bu ödeme yapılmıştır?” dedi

Sucuoğlu, “Acemiler mangası belli ki bu sorunu da çözmekten çok uzaktır 140'a yakın gencimiz aileleri ve çocuklarıyla açlığa çaresizliğe terk edilmiştir” diyerek hükümetin asli görevinin çare üretmek olduğunu ‘Ben oynamam ben küstüm” deme hakkı olmadığını belirtti.

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