Çaluda'dan Özersay'a “Sadece Aytaç Çaluda’yı mı sorgulama sözü vermiştin”

Hükümeti oluşturan siyasi partilerin özellikle de Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın iktidara gelmeden önce yolsuzlukları araştıracaklarını, verilen kredileri soruşturacaklarını söylediklerini ancak iktidara geldikten sonra bu konularda “ses çıkarılmadığını, hesap sorulmadığını” savunan UBP Aytaç Çaluda “Sadece Aytaç Çaluda’yı mı sorgulama sözü vermiştin” diye sordu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

Konuşmalarla, yolsuzluklar, kamu reformu ve toplu taşımacılık da Meclis gündemine taşındı.

Genel Kurulun bir sonraki oturumu, 12 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda “Yolsuzluklar” konusunda konuşma yaptı.

Çaluda, üç ay önce Meclis Başkanlığı aracılığıyla üç tane kurumla ilgili soru önergesi verdiğini, bunların Vakıflar, Kooperatif Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili olduğunu söyledi.

Hükümeti oluşturan siyasi partilerin özellikle de Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın iktidara gelmeden önce yolsuzlukları araştıracaklarını, verilen kredileri soruşturacaklarını söylediklerini ancak iktidara geldikten sonra bu konularda “ses çıkarılmadığını, hesap sorulmadığını” savundu.

“Sadece Aytaç Çaluda’yı mı sorgulama sözü vermiştin” diye soran Çaluda, kredi şartlarının uygulanmadığını, ipotek ve kefil göstermeden çok ciddi miktarda kredi alıp geri ödemeyenlerden hesap sorulmadığını söyledi.

İskan ile ilgili güneyden gelen binlerce insanın eşdeğer sorunu yaşadığını dile getiren Çaluda, Annan Planı döneminde CTP yetkililerinin paket konusunu durdurduğunu, iki binin üzerinde güney göçmeninin eşdeğerden yararlanmadığını, puanlarının ellerinde kaldığını belirtti.

Çaluda, Ercan Havalimanı ile ilgili iddiaların da soruşturulmadığını söyleyerek, hükümetin iktidara geldikten sonra bu konunun üzerine de gitmediğini iddia etti.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Kamu Reformu” konulu konuşmasında, hükümetin yasaları düzenlemek, şeffaf olmak vaadiyle göreve başladığını ancak Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nda köklü reform bulunmadığını söyledi.

Öztürk, Dünya Bankası’nın KKTC’ye gelerek bir rapor hazırladığını belirterek, bu rapordaki sonuçların da dikkate alınmasını istedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Toplu Taşımacılarımızın Ülkemizde Konaklayan Yabancı Turistlere Güney Kıbrıs Havaalanına Taşıma Hizmeti Verememesine İlişkin Sıkıntılar” konusunda konuştu.

Hamzaoğulları, Kurudere köyünden gelen bir mesajı okuyarak, bölgedeki kavşakta 25 ölüm gerçekleştiğini belirterek, bu soruna çözüm bulunabilmesi için çalışma yapılmasını istedi.

Güney Kıbrıs’taki havayollarına gelen AB yolcularının KKTC’deki otellere Güney Kıbrıs plakalı otobüslerle getirilmesine itirazları olmadığını söyleyen Hamzaoğulları, KKTC’deki otellerden alınan yolcuların güney plakalı otobüslerle güneydeki havaalanına götürülmesine karşı olduklarını belirtti.

Hamzaoğulları, bunun engellenmesini istedi.

Polis tarafından bu konunun denetlenmesini isteyen Hamzaoğulları, ilgili bakanlıkların bu yönde emir vermesini de talep etti.

KKTC’deki otellerin önünden Güney Kıbrıs plakalı araçların yolcu alıp onu KKTC’de gezdirmesi ve havaalanına taşımasına karşı olduklarını söyleyen Hamzaoğulları, bu uygulamanın durdurulması ve bu taşımacılığın KKTC’deki araçlarla yapılması halinde elde edilecek kazançla, üç yılda KKTC’de var olan otobüslerin yenilenmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Hamzaoğulları, Dışişleri, Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarının bu konuya eğilmesi ve sorunu çözmesini istedi.

Güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular bölümüne geçildi.