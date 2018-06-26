Büyüklerde en başarılı Harmancı

Ülkede geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel seçim sonuçları ile 2014 yılında yapılan seçim sonuçları karşılaştırmasında önemli ayrıntılar ortaya çıktı

Murat ASLAN

Ülkemizde Pazar günü yapılan Yerel Yönetim Organları Seçimi ile belediyelerde 4 yıl boyunca yönetecek olan başkanlar ve belediye meclis üyeleri belirlenirken, köy muhtarları ile ihtiyar heyetleri de seçildi.

Geride kalan seçim sonuçlar ile 2014 yılındaki yerel yönetimlerle ilgili ortaya çıkan seçim sonuçlarını karşılaştırdığımız zaman önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Örneğin Lefkoşa’da başkan Mehmet Harmancı oylarını 4200 artırırken, UBP adayı Hasan Sertoğlu ise 2014 yılında UBP’nin Lefkoşa belediye başkanı adayı olan Kemal Deniz Dana’nın aldığı oyun 3 bin fazlasını aldı.

Öte yandan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 2014 seçimlerinde 7 bin 729 oy alarak belediye başkanı olurken, bu seçimlerde oy sayısını 7 bin 116’ya düşürdü.

Girne’de ise Nidai Güngördü 2014 yılında bağımsız olarak katıldığı seçimde 3 bin 610 oy alırken, 2018 yılında ise oy sayısını 4 bin 266 oya yükseltti.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Güzelyurt’ta yaşandı. Güzelyurt’ta başkan Mahmut Özçınar 2014 seçimlerine göre oy sayısını sadece 5 kişi artırırken, Osman Bican oy sayısını 964 kişi artırmasına rağmen yarışı kazanamadı.

İskele’de ise belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu 2014 yılındaki oy sayısını 2018 seçiminde yaklaşık 1150 kişi artırırken, rakibi Halil İbrahim Orun ise 2014 yılındaki oy sayısının gerisine düştü.

Öte yandan Lefke’de ise CTP’li belediye başkanı Aziz Kaya 2014 yılındaki oy sayısını yaklaşık yüzde 70 artırdı. 2014 yılında 1,629 kişiden oy alırken, 2018 seçimlerinde ise oy sayısını 2836’ya çıkardı.