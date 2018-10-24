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Büyükelçi Kanbay'dan Başbakan'a veda ziyareti

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Büyükelçi Kanbay'dan Başbakan'a veda ziyareti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki görev süresi ay sonunda sona erecek Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, veda ziyaretleri çerçevesinde, Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Erhürman’ı bu sabah ziyaret eden Kanbay, konuşmasında, birlikte yapılan faydalı çalışmalar, işbirliği ve destek için hem Büyükelçilik hem de Türkiye Cumhuriyeti adına Başbakan Erhürman’a teşekkürlerini iletti.
Kanbay, devlet olarak KKTC’ye desteklerinin her zaman süreceğini de söyledi.
Başbakan Tufan Erhürman da, vedaların üzücü olduğunu belirterek, Büyükelçi Kanbay ile 9 aylık bir süreçte çalışabilme imkanı bulduklarını kaydetti. Bu zaman zarfında güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başbakan, Kanbay’a hayatının bundan sonraki yeni döneminde sağlık ve mutluluk diledi.
Erhürman, “Dostluklar unutulmaz, dostluğumuz bundan sonra da devam edecek. Üzülerek size hayırlı olsun diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Başbakan Erhürman, Büyükelçi Kanbay’a plaket takdim etti.

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