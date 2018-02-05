banner107
50 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
230 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
60 0
35 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
38 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
195 0
36 0
137 0
banner82
banner147

Büyükelçi'den, Başbakan Erhürman'a önemli mesaj

banner27

Büyükelçi'den, Başbakan Erhürman'a önemli mesaj
banner137

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı kabul etti. 

Kanbay, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın kutlama mesajını Erhürman’a iletti. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman KKTC’nin yanında ve en büyük destekçisi olacağını belirten Kanbay, yeni hükümete çalışmalarında başarılar diledi. 

Başbakan Tufan Erhürman da Kanbay ve Yıldırım’a teşekkür etti. 

Türkiye ile ilişkilerin yaşamsal önemde olduğunu söyleyen Erhürman, işbirliği içinde çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.