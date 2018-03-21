Bütçe oyçokluğuyla onaylandı

12 Mart’tan beri toplam 8 günde görüşülen tasarıya 28 kabul, 13 ret oyu verildi, 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Oylamada, koalisyonu oluşturan siyasi partiler CTP-HP-TDP ve DP’ye bağlı 27 milletvekili yanında, muhalefetteki YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı da olumlu oy kullandı

“2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı. 12 Mart’tan beri toplam 8 günde görüşülen tasarıya 28 kabul, 13 ret oyu verildi, 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Oylamada, koalisyonu oluşturan siyasi partiler CTP-HP-TDP ve DP’ye bağlı 27 milletvekili yanında, muhalefetteki YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı da olumlu oy kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 12 Mart Pazartesi günü başladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini bugün saat 16.45’te tamamladı.

TATAR: “HEDEFLERİ TUTTURMAK ÇOK ÇALIŞMAYI GEREKTİRİR”

Meclis Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinin ardından 5 milyar 732 milyon TL’lik Gelirler Bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Gelirler Bütçesi’yle ilgili konuşma yapan UBP milletvekili Ersin Tatar, Gelirler Bütçesi’nde çeşitli kalemler olduğunu söyleyerek, en büyük görevin de Gelir ve Vergi Dairesi’ne düştüğünü belirtti.

Hedefleri tutturmanın çok çalışmayı gerektirdiğini ifade eden Tatar, dövizde yaşananlardan dolayı zor zamanlar geçirilse de TC’nin desteğinin yadsınamayacağını belirtti.

Tatar, kendisi konuşurken ayakta diğer vekillerle konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e “otur dinle de bu son konuşmam” derken, Çeler’den “Ben ayakta da dinleyebilecek kapasiteye sahibim” yanıtı geldi.

Rakamlara bakıldığında çok korkulacak bir tablo olmadığını ifade eden Tatar, çok çalışarak ve bilinçli adımlar atılarak bu sürecin az hasarla atlatılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 5 milyar 815 milyon TL'lik 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

HAVUTÇU VE EKİBİNE ALKIŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve milletvekilleri, bütçenin kabul edilmesinin ardından 2018 bütçesini hazırlayan ve emekliye ayrılan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu ve ekibine alkışlarla teşekkür etti.