“Bunca aylık emek ve fedakarılğı heba etmek istemiyoruz"

Özersay, “Hızlı kapanarak doğru yaptık, açılırken de temkinli olacağız” diyerekb unca aylık emek ve fedakarlığı heba etmek istemediklerini de kaydetti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması ve açılım konsunda açıklamalarda bulundu. Özersay, “Hızlı kapanarak doğru yaptık, açılırken de temkinli olacağız” dedi.

“Kapanmanın zamanını başkasına bakarak değil, kendi şartlarımıza göre belirledk” ifadesini kullanan Özersay, Güney Kıbrıs’a geçip 2 hafta orada kalacakların ücretsiz testlerinin de başladığını bildirdi.

Özersay, “bunca aylık emek ve fedakarlığı heba etmek istemediklerini” de kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“ - Sağlık alanında devletin farklı makamlarına görüş ve öneri sunan uzmanlar vakalar çıkmaya devam etse bile Kıbrıs Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafının hem düşük risk grubunda olduğunu hem de epidemiyolojik açıdan aramızda benzerlik olduğunu söylüyorlar. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bu açıdan bakıldığında geçişlerin karantinasız şekilde yapılması kısa süre içerisinde başlayabilir diyebilirsiniz. Öte yandan 8 Hazirandan itibaren Rum tarafında ciddi bir parameter değişikliği, yeni bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihten itibaren Rum tarafı çok sayıda ülkeden Larnaka’ya karantinasız uçuş başlatıyor. Bu ülkelerden bir bölümünden gelecek yolculardan önceden yapılmış test sonucu istenecek, bir bölümündense 19 Haziran ertesinde test sonucu dahi istenmeyecek. Yani Pazartesinden itibaren Kıbrıs Rum tarafına çok sayıda yabancı karantina olmaksızın girebilecek. Henüz kimse bu yeni modelin olası etki ve sonuçlarını kestiremiyor.

- Bizim hükümet olarak geçtiğimiz gün aldığımız kararla söylediğimiz şey şudur: Rum tarafının sonuçlarını hiçbirimizin öngöremediği bu yeni uygulamaya geçeceği 8 Hazirandan itibaren 14 gün durumu bir görelim, gözlemleyelim. Bu yöntemle Rum tarafı 23-24 Haziran gibi yeni bir sıkıntı ya da ciddi bir vaka artışı ile karşı karşıya kalmaz ise, biz de (belki bazı farklılıklarla) ülkelerin kategorilere ayrılacakları listeler temelinde karantinasız gelişleri 1 Temmuzda başlatalım. Özetle Rum tarafında 8 Haziranda bu şekilde YENİ BİR DURUM ortaya çıkacağından temkinli hareket edip durumu görerek ilerleyeceğiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığımıza karantina ile, karantinasız ve test ön koşulu ile ve belki bir aşamadan itibaren test ön koşulu dahi olmaksızın hangi ülkelerden ne şekilde ülkemize gelinebileceğine dair ülkeler listesini hazırlama görevini verdik.

- Biz salgın konusunda en başta kapanma kararlarını alırken Rum tarafını aynen ve eş zamanlı olarak takip etmiş olsaydık bugün ciddi kayıplarımız olabilirdi. Biz kendi koşullarımızı ve sağlık alt yapımızdaki ciddi eksiklikleri dikkate alarak kapanma konusunda kendi tedbirlerimizi ve zamanlamasını kendimiz şekillendirdik, sonuç da başarılı oldu, bunu herkes teslim ediyor. Kapanma kararlarını alırken yaptığımız gibi açılma kararlarını alırken de zamanlama olarak da içerik olarak da TEMKİNLİ hareket etmeye çalışıyoruz. O nedenle Rum tarafıyla aynı anda karantinasız yurt dışına açılma yoluna gitmiyoruz, durumu görerek ilerleyip çok ciddi ve köklü bir değişiklik ortaya çıkmadığı takdirde 1 Temmuz itibariyle karantinasız gelişlerden yeni bir modele geçeceğiz.

- Gerek güneye geçişlerde gerekse ülkeye yurt dışından girişlerde sağlık açısından birtakım riskler bulunmaktadır, bunu herkes kabul ediyor. Öte yandan risk almadan bu salgın sürecinin başarılı şekilde yürütülmesi de mümkün değildir çünkü aylarca dışa kapalı kalmamız mümkün değil, tercihimiz de değil. Burada kritik soru ne kadar risk alacağımızdır. Biz sağlık alt yapımızdaki eksiklikler nedeniyle daha az risk alarak ve acele etmeden ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz.

- Farklı kurullarda görev yapan bu konularda uzman olan sağlık uzmanlarının görüşlerini aldığımızda onlar da Kıbrıs Rum tarafının 8 Hazirandan itibaren uluslararası gelişlere karantinasız şekilde açılacak olması riskini dikkat çekiyorlar ve yeni durumun durumun bir süre gözlenmesini ve gerekli hazırlık yapıldıktan sonra güneyden ve yurt dışından karantinasız gelişler için tarih olarak 1 Temmuzu işaret ediyorlar.

- Güneyde çalışan vatandaşlarımızla ilgili olarak dün yaptığımız açıklamaya uygun olarak bugün bazı başvurular aldık. Sağlık Bakanlığımızla istişare halinde güneye geçerek orda kalıp çalışacak olanlara ücretsiz PCR testi yapılması için randevular vermeye başladık. Yarından itibaren bir grup testlerini yaptırıyor. 15 Hazirandan itibaren işini kaybedebileceğini düşünen ve güneyde kalabilecek olanlara güneye geçebilmeleri için bugünden itibaren ücretsiz PCR testi yaparak yardımcı olacağız. Bu süreç de başladı.”

“Özetle hızlı kapandık, temkinli davranıp yavaş açılıyoruz. Zamanlamayı kendi şartlarımıza göre ayarlıyoruz. Bunca aylık emek ve fedakarlığı heba etmek istemiyoruz” diyen Özersay, “bu süreci bu güne kadar yönetmek ne kadar hassas bir denge gerektiriyorsaydı, bundan sonra da en az o kadar hassas ve zor kararlar almayı gerektiriyor. Lütfen endişe etmesin, örneği görülmemiş ve yanıtı tek olmayan bir süreçten geçiyoruz.” Ifadesini kullandı.