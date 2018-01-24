Siyasi partilere “güçlü ve doğru bir hükümet için sandıktan çıkan neticeyi okuyun” çağrısı yapan Özgürgün, zorlama koalisyonların hem kısa ömürlü olacağını hem de hizmet noktasında sıkıntı yaşayacağını söyleyerek, “Bugüne kadar bırakın 4’lüyü, 2’li koalisyonlar bile çok zorlandı. Hizmet verebilecek bir koalisyon modeli oluşturulabiliyorsa onu yapacağız, deneyeceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ndan hükümeti kurmak için yetki alan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Benim şahsi düşüncem bütün siyasi partilerle diyalog kurma noktasında” dedi.

Siyasi partilere “güçlü ve doğru bir hükümet için sandıktan çıkan neticeyi okuyun” çağrısı yapan Özgürgün, zorlama koalisyonların hem kısa ömürlü olacağını hem de hizmet noktasında sıkıntı yaşayacağını söyleyerek, “Bugüne kadar bırakın 4’lüyü, 2’li koalisyonlar bile çok zorlandı. Hizmet verebilecek bir koalisyon modeli oluşturulabiliyorsa onu yapacağız, deneyeceğiz” dedi.

Seçimin hemen ardından UBP’siz hükümet kurma çalışmaları başlatıldığını da söyleyen Hüseyin Özgürgün, “Bu şartlar altında görev almak zor, sonuç açısından beni çok da umutlu kılmıyor ama Sayın Akıncı’nın bana verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağım” şeklinde konuştu.

Hüseyin Özgürgün, hükümet kurma gündemiyle UBP Parti Meclisi’nin bugün saat 15.00’te toplanacağını da kaydederek, bir soru üzerine, ilk olarak CTP ile görüşme düşüncesi olduğunu söyledi.

AKINCI-ÖZGÜRGÜN GÖRÜŞMESİ YARIM SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, parti başkanlarıyla dün yaptığı görüşmenin ardından bugün hükümeti kurma görevini Özgürgün’e verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı bu sabah saat 11.00’de Özgürgün’ü kabul ederek, hükümeti kurmakla görevlendirdi. Özgürgün’e, UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik etti.

Akıncı-Özgürgün görüşmesi yaklaşık yarım saat sürerken görüşmenin başında basına açıklama yapıldı.

Özgürgün, görüşme sonrasında da basının sorularını yanıtladı.

AKINCI: “SÜRECİ BEKLETMENİN BİR ANLAMI OLMADIĞI KANAATİNE VARDIM”

Kabulde ilk sözü alan Akıncı, dün parti başkanlarıyla yaptığı görüşmeye işaret ederek şunları söyledi:

“Şu an itibarıyla güvenoyu alabilecek bir hükümet modeli ortaya çıkmadı. Bu yönde hazırlıklar var, 4 parti kendi arasında görüşüyor, bunu kamuoyu da biliyor. Ancak şu ana kadar ‘biz hazırız, güvenoyu alabilecek yeterli sayımız var’ diyen olmadı. Sayın Özgürgün’le görüşmemizde bu yetkiyi almadan temasları başlatmayacağını anladık. Meclis’te bulunan tüm partiler bu süreci geciktirmeden UBP ile başlatmanın doğru olacağı noktasında birleşti. Dolayısıyla bu noktada bir konsensus oluştu gibi görünüyor. Ben de süreci bekletmenin bir anlamı olmadığı kanaatine vardım.”

Akıncı, Anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bakanlar kurulunu oluşturmak üzere başbakanlık görevini Özgürgün’e tevdi ettiğini kaydetti.

ÖZGÜRGÜN: “HALKA HİZMET EDEBİLECEK BİR HÜKÜMET KURMA DÜŞÜNCESİNDEYİZ”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de kabulde kısa bir konuşma yaptı.

Hükümet kurma görevini alamadan resmi temaslar başlatmadığını kaydeden Özgürgün, şunları söyledi:

“Sayın Akıncı görevi tevdi etmeden önce bazı çalışmalar yapıldı. Bunun farkındayız. Bu çalışmalar bir sonuca varmış olsaydı, güvenoyu alabilecek noktada Sayın Akıncı’ya gelmiş olsaydı Sayın Akıncı bunu değerlendireceğini bize ifade etmişti. Biz de bu noktada herhangi bir itirazımız olmayacağını söylemiştik ama bu olmadı…Görevin teamül gereği birinci partiye verilmesi ve temasların başlatılması konusunda görüş birliğimiz var.”

Akıncı’dan aldığı bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceklerini de belirten Özgürgün, “Sonuçta biz ülkeye, halka hizmet edebilecek bir hükümet kurma düşüncesindeyiz. Diğer partiler de mutlaka bunu değerlendirmektedir. Esas olan hizmet etmekse hizmeti gösterebilecek güçlü bir hükümet çıkabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu görevi yerine getiremeyeceksek de aynı şekilde tekrar Sayın Akıncı’nın değerlendirmesine sunmak üzere iade edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRGÜN AKINCI İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA DA BASINA AÇIKLAMA YAPTI

Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından Hüseyin Özgürgün, çıkışta da açıklama yaptı.

Özgürgün, Cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevi aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Seçimin hemen ertesinde başlatılmış bulunan bir görüşme var. 4 partinin hükümet kurma anlamında ortak çalışması var. Biz dünkü görüşmede, sandıktan büyük farkla birinci parti olarak çıkan UBP’ye görev verilirse bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağımızı belirttik. Güçlü bir hükümet kurma noktasında çalışmalarımız olacağını, görevi devralmadan hiçbir teması yapmayacağımızı, resmi görüşmeleri ancak Akıncı’dan görevi aldıktan sonra başlatacağımızı söyledik.”

CTP, HP, TDP ve DP’nin 4’lü koalisyon konusunda görüşmelerinin sürdüğünü de anımsatan Özgürgün, bunu ilk günden “sivil darbe” olarak nitelendirdiklerini hatırlattı.

“ORTADA BİR ÇALIŞMA VAR, DENEMEK KOLAY OLMAYACAK”

Hüseyin Özgürgün, şunları da kaydetti:

“Güvenoyu alabilecek bir modelin oluşmadığını Sayın Akıncı’dan az önce dinledik. Cumhurbaşkanı sırayla görevlendirme yoluna gidiyor. Birinci parti olan UBP’ye ilk görevi tevdi ediyor. Bizim amacımız halkın sandıkta ortaya koyduğu irade neticesinde bir hükümet oluşturmak. Bunu deneyeceğiz. Ama ortada bir çalışma var ve bu çalışmada bunu denemek kolay olmayacak, bunu biliyoruz. Ülkenin hükümetsiz ya da zorlama koalisyonlarla hizmet veremeyeceğini de görüyoruz. Bunun için ben bütün gayretimle aldığım görevi UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak en doğru şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Benim niyetim ülkeyi ekonomik ve sosyal anlamda ve diğer alanlarda iyi bir yere getirecek hükümet kurmaktır, zaten daha önce de bu gayretle çalışıyorduk.”

“BU ŞARTLAR ALTINDA GÖREV ALMAK BENİ ÇOK DA UMUTLU KILMIYOR”

Sandık neticesinin aslında görevi UBP’ye tevdi ettiğini söyleyen ve “Ortada çok net bir sonuç var” diyen Hüseyin Özgürgün, “Daha ilk günden UBP’siz hükümet kurma çalışması var. Bu şartlar altında görev almak zor ve çalışmaların sonucu açısından beni çok da umutlu kılmıyor” dedi.

UBP’nin parti meclisinin bugün saat 15.00’te toplanacağını ifade eden Hüseyin Özgürgün, “Benim şahsi düşüncem bütün siyasi partilerle diyalog noktasında olacak. Herhangi bir model daha iyi olur noktasında değilim ama sandık neticesi okunduğunda, sandıkta güçlü bir hükümet oluşacağı mesajı da var. Ben partileri bu ya da şu parti olarak ayırmıyorum ” şeklinde konuştu.

“HİZMET VEREBİLECEK BİR KOALİSYON MODELİ OLUŞTURULABİLİYORSA ONU YAPACAĞIZ, DENEYECEĞİZ”

4’lü koalisyonun zorlama bir koalisyon olduğunu söyleyen, “Bugüne kadar bırakın 4’lüyü 2’liler bile çok zorlandı” diyen Hüseyin Özgürgün, şunları da ekledi:

“Zorlama koalisyonların sıkıntı yaratacağını söylüyoruz. Bu tür koalisyonların kısa ömürlü ve halka da bir şey veremeyeceği düşüncesindeyim. Bunu da parti meclisinde değerlendireceğiz. Zaten ben ilk gün de bunu söyledim, her ne pahasına olursun olsun hükümet kurma düşüncesinde değilim. Çünkü bu ülkeyi yönetmek adına bir sorumsuzluk olur. Hizmet verebilecek bir koalisyon modeli oluşturulabiliyorsa onu yapacağız, bunu da deneyeceğiz.”

“OLABİLİYORSA BÜTÜN PARTİLERLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ”

Parti meclisine danıştıktan sonra parti liderlerine görüşme çağrısı yapacağını da belirten Özgürgün, “Olabiliyorsa bütün partilerle görüşmek istiyoruz. Herhangi bir partiye daha yakın ya da uzak değilim. Bütün partilere hala bu çağrıyı yapıyorum: güçlü ve doğru bir hükümet için sandıktan çıkan netice okunsun. Bunu kuralım. Aksi takdirde diğerleri hem zorlama hem kısa ömürlü hem de hizmet açısından sıkıntı yaratacak” şeklinde konuştu.

“İLK OLARAK CTP İLE GÖRÜŞME KONUSUNDA BİR DÜŞÜNCEM VAR”

Özgürgün, ilk olarak CTP ile görüşme konusunda bir düşüncesi olduğunu söyledi, bugün parti meclisinden de bu konuda karar üretileceğini kaydetti.