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"Bu ‘vizyon’ Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirir”

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"Bu ‘vizyon’ Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirir”
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Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rumların Derinya kapısı ve kuzeyden alınan akaryakıta ilişkin vizyonunun, yalnızca Kıbrıslı Türkleri değil, Kıbrıslı Rumları da olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede “Önce Derinya kapısının açılması halinde güneydeki turizm gelirlerinin bir kısmının kuzeye kaçacağı endişelerine ilişkin haberler, ardından kuzeyden akaryakıt alanlarla ilgili düzenleme çabaları. Bu ‘vizyon’ yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirir” ifadelerini kullandı.

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