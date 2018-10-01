YDP Genel Başkanı Arıklı, “Bu ülkenin statükocusu sendikalar ve sivil toplum örgütleridir” diyerek , sendikalara direnmesi için hükümete her türlü desteği vereceklerini, gerekli adımların atılmaması halinde ülkenin “batacağını” söyledi

Meclisin bugünkü toplantısında son olarak söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, Kıbrıs konusunun gündeme getirilmediğini söyledi.

“New York’ta neyin olmayacağı ortaya çıktı” diyen Arıklı, Meclis’in ve hükümetin halkın önüne yeni alternatifler koyması gerektiğini anlattı.

Ekonomideki sorunların dövizden değil piyasanın kontrolsüzlüğünden kaynaklandığını söyleyen Arıklı, Türkiye’den 1 TL’ye getirilen domatesin KKTC’de 7,5TL’ye satıldığını anlattı.

FİF’in önceki dönemde “hoyratça ve hovardaca” harcandığını söyleyen Arıklı, önümüzdeki günlerde bu fona daha fazla ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

2019 yılının ekonomik açıdan çok daha zor geçeceği öngörüsünü dile getiren Arıklı, Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmasını eleştirdi.

Arıklı da, “Bu ülkenin statükocusu sendikalar ve sivil toplum örgütleridir” diyerek , sendikalara direnmesi için hükümete her türlü desteği vereceklerini, gerekli adımların atılmaması halinde ülkenin “batacağını” söyledi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi. Toplantının ardından resepsiyona geçildi.

Meclis Genel Kurulu sonraki birleşimini yarın 10.00’da gerçekleştirilecek.