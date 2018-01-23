TDP Genel Başkanı Özyiğit, dün yaşananlarla, “Gitarlı gençlerin, başka arkadaşları ölmesin diye eylem yapan gençlerin önünde çevik kuvvet vardı, dünkü linç girişiminde yoktu… Bu ülkede güvenlik zafiyeti vardır” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerle görüşmeleri kapsamında, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris ve TDP milletvekili Zeki Çeler’i kabul etti.

Özyiğit, Akıncı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan 4’lü koalisyon görüşmeleri ile ilgili de açıklama yapan Özyiğit, “Şu ana kadar tam anlamıyla uzlaştık diyemeyiz. Ama 4 parti arasında hükümet kurma çalışmaları iyi niyetle devam ediyor” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, dün yaşananlarla ilgili de konuşarak, “Gitarlı gençlerin, başka arkadaşları ölmesin diye eylem yapan gençlerin önünde çevik kuvvet vardı, dünkü linç girişiminde yoktu… bu ülkede güvenlik zafiyeti vardır” değerlendirmesinde bulundu.

Özyiğit, ülkede hukuk reformuna ihtiyaç olduğunu da söyledi.

Cemal Özyiğit, Akıncı ile görüşmesi sonrasında ilk olarak seçimlere değindi, 7 Ocak’ta sandık başına giden halkın bir karar verdiğini, irade beyanında bulunduğunu söyledi, “Sandıktan 6 partili bir Meclis çıktı” dedi.

Bu çerçevede hükümet kurma arayışlarının başladığını belirten Özyiğit, dün Meclis’te yemin töreni olduğunu anımsattı, bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi parti başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

TDP olarak Akıncı’ya hükümet kurma konusunda aldıkları kararı ilettiklerini söyleyen ve bunu anımsatan Özyiğit, “Biz gelinen aşamada UBP ile hükümet kurma çalışması yapmayacağız” dedi.

CTP, HP, TDP ve DP yetkililerinin bir hükümet arayışı olduğunu kaydeden Özyiğit, “Şu ana kadar tam anlamıyla uzlaştık diyemeyiz. Ama 4 parti arasında hükümet kurma çalışmaları iyi niyetle devam ediyor. Bir sonuç alındığı zaman bunu Sayın Cumhurbaşkanına da iletip kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Cemal Özyiğit, “Biz görüşlerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı Anayasanın kendine verdiği yetki doğrultusunda takdir hakkını kullanacaktır” dedi.

Özyiğit, dün yaşanan olayların sorulması üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu ülkede çeşitli eylemler yapıldı. Hak arama konusunda Reddediyoruz Platformu’ndan gençler gitarlarıyla sokağa çıktığında önlerinde çevik kuvveti çelikten bir duvar gibi gördüler. Değirmenlik Dağ yolundaki elim trafik kazasından sonra liseli gençler Başbakanlık önünde eylem yaparken, arkadaşlarının acısını haykırırken ve tedbir alınmasını isterken, ‘başka arkadaşlarımız ölmesin’ derken çevik kuvvet onların üzerine yürüdü. Dün ne hikmetse, linç girişimi vardı, tıpkı Madımak’taki gibi. Bunun önünde çevik kuvveti göremedik. Ne kadar ilginçtir ki Cumhurbaşkanının, gösterileri, eylemcileri yatıştırmak için oraya gitmesinden sonra çevik kuvvet oraya gitti. Bu da kabul edilir değildir.”

“BU ÜLKEDE GÜVENLİK ZAFİYETİ VARDIR”

“Bu ülkede güvenlik zafiyeti vardır” şeklinde konuşan Özyiğit, şunları da söyledi:

“Bu zafiyetin süratle giderilmesi gerek. TDP olarak yıllardır söylüyoruz. Anayasanın geçici 10’uncu maddesi kaldırılmalı, sivilleşmenin önü açılmalı, polis sivilleşmeli. Artık topluma güven verecek bir tutum içinde olmalı. Mutlaka dün yapılanlar da cezasız kalmamalı. Elbette bir basın organı ve çeşitli kesimler beğenilmeyen şeyler söyleyebilir. Onların tasvip edilip edilmemesi ayrı şeydir ama eğer Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar içinde bulunduğu hoşgörü ortamını, demokratik ortamı hiç saymadıysa ki saymıyor kimsenin bunu değiştirmeye kendine göre yeni şekiller vermeye hak ve yetkisi olmamalıdır. Bir suç varsa adli makamlar devreye girer. Yapılan yayınla ilgili görüşleri de beğenmeyebilirsiniz. Demokratik tepki başka bir şeydir, oraya saldırı ve linç girişimi başka bir şeydir.”

Suçların üzerine ciddiyetle gidilmesi gerektiğini, adli makamların devreye girmesi gerektiğini belirten Özyiğit, “bu ülkede hukuk reformunun acil bir gereklilik olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim” dedi.