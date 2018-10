“Bu toplum neden üretimden koptu” sorusunun sorulması gerek"

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yeni yasama yılının aynı zamanda yeni denetim yılı olduğunu dile getirdi.

Muhalefetin görevinin eleştirilerini ortaya koymak olduğunu anlatan Özyiğit, KKTC halkının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışmanın hükümetin görevi olduğunu anlattı.

TDP’nin bunun için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğini söyleyen Özyiğit, gelmiş geçmiş hükümetlerin geride bırakılan dönemde bunun için neler yapıldığına bakması gerektiğini belirtti.

KAMU REFORMU…

“Bu toplum neden üretimden koptu” sorusunun sorulması gerektiğini kaydeden Özyiğit, kamu reformunun önemine de işaret etti.

Hidrokarbon konusunun çatışma değil barışa yol açması için çalışmak gerektiğini dile getiren Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs sorununun çözümü için attığı adımlara destek belirtti.

Geçen hafta katıldığı Adana Film Festivali’nde yaptığı gözlemin, KKTC sanatçılarının orada dahi hak ettiği yeri alamadığı olduğunu anlatan Özyiğit, bunun için her türlü girişimi ısrarla yapmaya devam edeceklerini, öte yandan da Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

DENKTAŞ: “FİF, SEÇİM YERİNE, KRİZ DÖNEMLERİNDE KULLANMAK ÜZERE ELDE TUTULMALI”

DP Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, FİF’in, seçim var diye kullanmak yerine kriz dönemlerinde kullanmak üzere elde tutulması gerektiğini ancak bu şekilde yapılmadığı için dövizdeki artışın fiyatlara direkt yansıdığını ve hükümetin elinde bunun için kullanacak enstrüman olmadığını dile getirdi.

“HER EYLEM KARŞILIĞINDA BİR ŞEY VERİLME ALIŞKANLIĞI VAR”

Eylemler yapıldığını, bunların kimi zaman haklı kimi zaman haksız olduğunu dile getiren Denktaş, her eylem yapıldığında karşılığında bir şey verilme alışkanlığı olduğunu söyledi.

Kendisinin statükocu olmakla suçlandığına atıfta bulunan Denktaş, “Ülkenin en büyük statükocuları sendikalar ve sivil toplum örgütleridir” dedi ve içinde bulunulan durumdan çıkmak için elbirliği ile çalışmak gerektiğini anlattı.

Bugün yapılan eyleme işaret eden Denktaş, “bu eylemi yapanların diğerleri arasında en avantajlı kesim olduğunu” söyledi.

Bir sivil toplum örgütünün kendisine mektup yazarak, “gidin Türkiye’den para isteyin” dediğini söyleyen Denktaş, bu mentaliteyi kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yerel gelirlerin arttığını söyleyen Denktaş bütçe hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini, sistemsel hatalara rağmen mükellefiyetleri ödemeye devam ettiklerini anlatan Denktaş, daha da yapılması gerekenler olduğunu kaydetti.

Denktaş, kendisine ‘döviz borçlulara çare bulmadınız’ dendiğini ancak mevduatları da kaçırmamak için atılacak adımların dikkatlice atılması gerektiğini anlattı.