"Bu sonuçları hak ettiğimizi düşünmüyoruz"

DP Genel Başkanı Denktaş, “Son derece iyi bir kadro ile yola çıktık. DP’nin özüne döndüğünü söylemiştik. Bu sonuçları hak ettiğimizi düşünmemekle birlikte mücadele devam edeceğiz” dedi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, seçim sonuçlarını değerlendirerek, iyi bir kadro ile yola çıktıklarını, elde edilen sonuçları hak etmediklerini söyleyerek, “Birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parti genel merkezinde basına açıklama yaptı.

Denktaş, konuşmasına UBP’yi kutlayarak başladı.

DP’nin üzerine düşeni yaptığını dile getiren Denktaş, “Son derece iyi bir kadro ile yola çıktık. DP’nin özüne döndüğünü söylemiştik. Bu sonuçları hak ettiğimizi düşünmemekle birlikte mücadele devam edeceğiz” dedi.

Seçimin alelacele gerçekleştiğini söyleyen Denktaş, buna rağmen iyi hazırlandıklarını, iyi bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirtti.

DP milletvekili adaylarına teşekkür eden Denktaş, tümünün üzerlerine düşeni yaptığını kaydetti.

Denktaş, partiyi seçime hazırlayan, komitede yer alan, destek veren herkese teşekkür etti.

Denktaş, yaratılmak istenen algı operasyonlarına ve bazı anketlere rağmen, DP’nin seçimi barajla alakası olmayan bir sonuçla tamamladığını kaydetti.

Partinin en çağdaş manifesto ile yola çıktığını, özüne döndüğünü dile getiren Denktaş, yepyeni bir anlayışla yola devam edeceklerini söyledi.

İyi bir icraat dönemi geçirdiklerini dile getiren Denktaş, böyle bir dönemden alınan sonucun hak ettikleri bir sonuç olduğuna inanmadığını belirtti.

Denktaş, halkın kararına saygılı olduklarını vurguladı.

Bazı kesimlere selam göndermek istediğini söyleyen Denktaş, şöyle devam etti:

“Partinin içinde yer alan geçmiş dönemlerde bu partiden nemalanan son icraat dönemimizde partinin adına leke düşürdükleri için kapıdan içeri sokmadığımız bir kesim de aleyhimize çok uğraştı. Selamlar olsun. Kendi içimizde bulunup bugün iyi bir zafer kazanan UBP’nin kutlama törenlerinde bulunan arkadaşıma çok selamlarımı gönderirim”

Seçime katılım oranlarını değerlendiren Denktaş, katılmayan yüzde 40 civarında bir kesim olduğunu, katılımın yüzde 62 gibi bir oranda kaldığını söyledi.

Denktaş, gelecekteki seçimlerde halktan seçimlere daha duyarlı olmaları ve daha yüksek katılım sağlamaları çağrısını yaptı.

Denktaş, “Gelecek dönemde, daha hazır, kendi özünün üstünde yükselen, ne hedefe doğru yürüyeceğini çok net ve açık bir dille anlatan yeni bir DP halkımızın hizmetinde olacaktır. Hangi görevde isterse olsun” dedi.

Basının sorularını yanıtlayan Denktaş, koalisyon gibi konularla ilgili görüşlerini sonuçların tam olarak netleşmesi sonrasında belirleyeceklerini belirtti.

Seçim sisteminde aksaklıklar bulunduğunu söyleyen Denktaş, yasanın elden geçirilmesi gerektiğini, öngörülemeyen bir seçim sistemi ile seçime gidildiğini ifade etti.