"Bu programla neye el kaldıracağımı bilemedim"

Kendisinin bu programla neye el kaldıracağını bilemediğini, bu şartlarda bugünkü turun nafile olduğunu kaydeden Erhürman, protokolde yer alan kurumlar ve dairelerle ilgili maddelerin de hukuku zorlayan adımlarla düzenlendiğini savundu

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet programında somut şeyler olmadığını, cek/cak eleştirisinin de bundan kaynaklandığını belirtti. Hükümet programında yargının sorunlarını bildikleri ve yapılması gerekenlerle ilgili yolla koyulacaklarıyla ilgili yazılanları eleştiren Erhürman, “Sorunları bildiklerini anladık da ne yapacaklarını bilmeden mi oy verilecek” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin programının Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesi devam ediyor.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’ten sonra söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, sosyal ve ekonomik kalkınmanın öncelikli olacağını belirttiklerini ancak bu konuda yapılacakların soyut olduğunu ve bu konuda da cek/cak değil somut hedefler beklediğini söyledi.

Kendisinin bu programla neye el kaldıracağını bilemediğini, bu şartlarda bugünkü turun nafile olduğunu kaydeden Erhürman, protokolde yer alan kurumlar ve dairelerle ilgili maddelerin de hukuku zorlayan adımlarla düzenlendiğini savundu. Erhürman, protokolün bazı maddelerinin yasalar görmezden gelinse bile zaten gerçekleşebilecek konular olmadığını söyledi.

Bütçe, Hazine, Eski Eserler gibi dairelerin hangi bakanlık altına konulacağına karar verilemediği için görünmez olduğunu savunan Erhürman, “Eski Eserler Dairesi’ni Ulaştırma Bakanlığı’nın altına koymak dünyada görülmemiş bir şey” dedi.

Bu hükümet programında, öncekinden farklı görünen tek iddianın, koalisyon ortaklarının Kıbrıs konusunda uzlaşı sağlaması olduğunu belirten Erhürman, programın ‘federal ortaklık modelinin tüketildiği ve mevcut şartlarda federasyonun gerçekçi bir çözüm modeli olmadığı’ maddesinin çelişkiler taşıdığını ve kendisinin ayrıntılı açıklama beklediğini belirtti.

Kıbrıs konusunda partilerin fikirlerine her zaman katılmasa da saygı duyduğunu dile getiren Erhürman, federasyonun nasıl ve ne zaman tüketildiğini sorguladı. Erhürman, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bile kısa süre önce federasyon dahil her türlü önerinin masada olduğunu söylediğine işaret etti.

Tufan Erhürman, kamu reformunu, ana hatlarıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde ufak değişikliklerle kabul etmeye hazır olduklarını ifade ederek, sorumlu muhalefet anlayışıyla atılacak olumlu adımlarda hükümete destek vereceklerini kaydetti