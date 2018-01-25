Bu kargaşa UBP-DP-YDP’yi zorlamak için

Dörtlü koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlanmaya devam ediyor. DP Genel Başkanı Denktaş, “Bütün bu kargaşa zorlama bir koalisyon kurulması içindir. Şu anda üçlü bir koalisyon kurulması zorlaması altında olan benim” dedi

CTP, TDP, HP ve DP Genel Başkanları koalisyon görüşmeleri çerçevesinde dün DP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında açıklama yapan DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, görüşmelerin bugün CTP Genel Merkezi’nde devam edeceğini söyleyerek, dünkü toplantıda biraz daha ilerleme sağlandığını belirtti.

Görüşmelerin iyi niyet ve hedef doğrultusunda devam ettiğini, karşılaşılan sorunların da iyi niyetle çözülmeye çalışıldığını söyleyen Denktaş, “Bir ilerleme sağlanmıştır. Çalışmalar iyi gitmektedir” diye konuştu.

Ülkede yaratılmaya çalışılan kamplaşmadan rahatsızlık duyduklarına vurgu yapan Denktaş, bunun ortadan kalkması için de üzerlerine düşeni yerine getireceklerini söyledi.

Denktaş, birkaç gün içinde sonuç almayı umduklarını dile getirdi.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Serdar Denktaş, randevu istenmesi halinde vereceklerini, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün görüşmek isterse görüşeceklerini kaydetti.

“Özgürgün’ün zorlama bir koalisyon sıkıntı verir” yönündeki açıklamasını değerlendirmesi istenen DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Katılıyorum bu söze. Zorlama koalisyonlar sıkıntı yaratır. Şu anda üçlü bir koalisyon kurulması zorlaması altında olan benim” dedi.

Başka bir soru üzerine Denktaş, “Bütün bu kargaşa zorlama bir koalisyon kurulması içindir. Ben diyorum ki Başbakan haklı. Zorlama koalisyon kolay yürümez” diye konuştu.

