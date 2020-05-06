Tatar, KKTC'nin koronavirüs salgınıyla mücadele sürecini en iyi şekilde yönettiğini belirterek, “Salgın son bulma noktasına geldi, ancak henüz bitmedi. Bu işin şakası yok. Rehavete kapılmayın” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, son günlerde pozitif vakaya rastlanmadığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.

Pazartesi gününden itibaren normalleşem sürecinin başladığını da hatırlatan Başbakan Tatar, ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlamasının umut verdiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, bir kabulünde koronavirüs salgınında son noktaya gelindiğini açıkladı.

Koronavirüs ile mücadelede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başbakan Tatar, KKTC'nin süreci başarılı şekilde yürüttüğünü, son dönem yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığını kaydetti.

"ŞAKASI YOK, TEDBİRLERE UYUN"

Salgının son bulma noktasına geldiğini ancak henüz bitmediğini ifade eden Tatar “Bu işin şakası yok, herkes alınan tedbirlere uysun” dedi.

Tatar, “Bu korona bana göre son bulma noktasına gelmiştir. Ama tabii her zaman söylüyorum, rehavete kapılmamak lazım, yine maske ile yaşam, sosyal mesafe, düzenlemeler, tertipler, ona göre dikkatli yapılmalı. Birtakım sosyal buluşmalarda mesafeyi koruma adına yapılacak olan o hassasiyetleri buradan tekrar hatırlatmak istiyorum çünkü bu işin şakası yok, varsa ve tekrar yayılır günah olur. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım” dedi.

Başbakan Tatar 4 Mayıs itibariyle ülkede normalleşme sürecinin başladığını anımsatarak, ekonomik hayatın eski noktada olmasa bile yavaş yavaş toparlanmaya başlamasının kendilerine umut verdiğini kaydetti.

Tatar, “Dünyanın baş edemediği büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldık ve biz de nasibimizi aldık ama hamdolsun iş bu noktaya kadar iyi yönetilmiştir. Bundan sonra turizm faaliyetleri, gidişler- gelişler ne zaman başlar, nasıl gelişir, önümüzdeki süreçte bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Ama gerek Güney Kıbrıs, gerek Türkiye, gerek İngiltere daha onlar o noktada olmadıkları için, biz şu anda iç içeyiz. Biz bizeyiz ve bu şekilde iç dinamiklerimizle ülkeyi ve ekonomiyi yönetmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Tatar, Kovid 19 ile mücadelede fedakarlık yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri, polis, teşkilatlar, belediye çalışanları, KKTC halkı ve tüm kurum kuruluşlara teşekkür ederek, “Bu hepimizin gurur meselesidir” dedi.