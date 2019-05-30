"Bu halk dondurmaya bile üfleyecek duruma gelecek"

“Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır. Öyle bir yaktık ki, bu halk dondurmaya bile üfleyecek” diyen Çeler, kendilerinin başarılı olup olmadığına halkın karar vereceğini söyledi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, hükümet milletvekillerinin genel kuruldaki konuşmaları dinlememesini eleştirerek, siyasi anlamda yapılan bir yanlışlık varsa, bunun açıkça söylenmesi, farklı ve yanlış algılar yaratılmaması gerektiğini belirtti.

“Kendimizi yönetemediğimiz söylemleri ve atılan adımlarla gelecek nesillere bunu yansıtmaya çalışmak yanlıştır” ifadesini kullanan Çeler, “Bizi bir arsa fobisi aldı ve buraya getirdi” dedi.

Çeler, ağır eleştirilerde bulunmayacağını ve her seçeneğin denenmesini yanlış bulmadığını kaydederek, “Ne mutlu bana ki programda benim icraatlarım madde madde kullanılmış” ifadesini kullandı.

“Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır. Öyle bir yaktık ki, bu halk dondurmaya bile üfleyecek” diyen Çeler, kendilerinin başarılı olup olmadığına halkın karar vereceğini söyledi.

Çeler, kendi ayakları üzerinde durabilen bir hükümet olabilmenin apayrı bir şey olduğunu belirterek, “Yoksa biz de kapı kapı gezer, o parayı bulurduk” dedi.

Bu anlattıklarının Türkiye’yi kenara itmek anlamına gelmediğini, bağımlı değil de yan yana, kardeş ülkeler olarak yürümeyi önemsediklerini kaydeden Çeler, son günlerde televizyon kanallarında 4’lü koalisyona yönelik eleştiri ve ithamların kendini derinden üzdüğünü ve bunların kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Çeler, eski bakanların hep beraber bir televizyon programında bir araya gelerek, yüz yüze konuşmasının gerekliliğine değinerek, bakanlığı dönemindeki icraatlarını anlattı.