Limasol’daki Köprülü camiye yapılan saldırıyı kınayan Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay , "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez" dedi

Limasol’daki Köprülü camiye molotoflu saldırıda bulunuldu, caminin duvarlarına yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı ifadeler yazıldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, camiye saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Limasol’da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.