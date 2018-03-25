“Bölünmüşlüğe yeni bir çivi çakıldı”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa Konseyi’nin son aldığı kararın Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne yeni bir çivi çakmaktan başka bir anlama gelmediğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Konseyi’nin son aldığı kararın Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne yeni bir çivi çakmaktan başka bir anlama gelmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yanlıştan süratle dönülmesi gerektiğini söyledi.

Osman Örek’in anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerinin haklarının teslim edilerek, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarının da görmezden gelinmeden, bölgede huzur, barış ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunulması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, aksi takdirde, bugüne kadar yaşananların bundan sonra maalesef daha da tedirginlik yaratacak boyutlarda devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin bu adadaki varoluş ve ortaklık haklarının peşinden koştuklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “gasp edilen ve gasp edilmekte direnilen haklarımızın peşinden koşuyoruz. Aynen geçmişte Osman Örek’in verdiği mücadelenin bir başka şekilde devamıdır. Kıbrıs Türk insanı haklı olmayanı talep etmemiştir, etmemektedir” dedi.

Kıbrıslı Türklerin hakkı olanı da elde etmek için var gücüyle uğraştığını ve uğraşmaya devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmişte Rum Yönetimini değerlendirdiklerinde; Kıbrıslı Türklerle bu hakları teslim edip, onurlu bir uzlaşmaya gitmek yerine, Birleşmiş Milletler kapılarında dolaşarak, gerek Güvenlik Konseyi’nden, gerekse Genel Kurul’dan Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye’nin aleyhine karar çıkarmakla meşgul olduklarını söyledi.

Her böylesi karar sonrasında da, bir zafer elde edilmişçesine bunu kutladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün benzeri bir durumun AB nezdinde görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şöyle devam etti:

“Bizimle hem bu topraklarda ve toprakları çevreleyen denizlerde bir ortaklaşmaya gitmek yerine, bu haklarımızı kabullenip, teslim etmenin anlayışını geliştirmek yerine, biz gidelim Avrupa Konseyi’nden Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün aleyhine kararlar üretelim. Bununla Kıbrıs Türklerini ve Türkiye’yi köşeye sıkıştıralım. Son alınan kararın özü bu. Bunu da aynen Birleşmiş Milletler kararları sonrasında yaptıkları gibi bir zafer olarak görüp, ‘istediğimiz her şeyi aldık’ diyor Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i destekleyen bugünkü gazetelerin başlıkları. Yani ‘Türkiye’yi sıkıştırdık, Türkiye aleyhine kınama kararları çıkardık, Kıbrıslı Türklerin haklarını da göz ardı ettirdik’.”

Bütün bunların, yapılan bütün haksız eylemlerinsonrasında ortaya çıkan sonucun, maalesef Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne yeni bir çivi çakmaktan başka bir anlama gelmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yanlıştan süratle dönülmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerinin haklarının teslim edilerek, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarının da görmezden gelinmeden, bölgede huzur, barış ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunulması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, aksi takdirde, bugüne kadar yaşananların bundan sonra maalesef daha da tedirginlik yaratacak boyutlarda devam edeceğini kaydetti.