BM yetkilisi adaya geliyor

BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Lacroix’in adayı ziyaret edeceği ve iki liderle görüşeceği belirtildi

BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’in adayı ziyaret edeceği haber verildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Lacroix’in kendi yetki alanına giren konuları görüşmek üzere önümüzdeki hafta içerisinde adaya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Rum Haber Ajansı’nın kaynaklarına göre ziyaretin hedefinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in karar verdiği üzere Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) stratejik olarak yeniden incelenmesiyle ilgili uygulamanın denetlenmesi olduğunu kaydeden gazete, diplomatik kaynakların söylediğine göre Lacroix’in iki liderle görüşmeler yapacağını belirtti.

Gazete, ziyaret, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonuyla ilgili olsa da, Lacroix’in iki liderin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili söyleyeceklerini Guterres’e ileteceğine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA

Öte yandan Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümette bulunan ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkan ve yetkilileriyle Kıbrıs konusuyla ilgili yaptığı değerlendirme toplantısı sonrasındaki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “UNFICYP İçin Yetkililer Geliyor… Akıncı Çözümden Önce Doğalgazda İşbirliği Modeli İstiyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, Akıncı’nın açıklamasında, önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşeceğini duyurduğunu aktardı.

Akıncı’nın Kıbrıs’a BM’den yetkililerin de geleceğini söylediğini kaydeden gazete, edindiği bilgilere göre BM’nin barış gücü misyonuyla ilgili yetkilisinin gelmesinin söz konusu olduğunu savunarak, bu kişinin müzakere konularıyla ilgili konuşmanın yetki alanına girmediğini iddia etti.

Ziyaretin önümüzdeki haftadan sonra gerçekleşmesinin beklendiğini ileri süren gazete, ziyaretin konusunun da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne verdiği ilgili son raporu temelinde BM’nin yürüttüğü stratejik inceleme ve tasarruf çerçevesinde barış gücünün daha iyi organize edilmesi olduğunu aktardı.

Gazete haberinin devamında Akıncı’nın Kıbrıs sorunu ve enerji konusunda yaptığı açıklamaları geniş bir şekilde aktardı.

Haravgi gazetesi Akıncı’nın açıklamalarını “BM Yetkililerinin Geleceğini İlan Etti… Akıncı Görüşmelere Gitme Konusunda Kendi Önkoşullarını Ortaya Koyuyor” başlıklarıyla aktarırken; Fileleftheros gazetesi “Akıncı’dan Sert Açıklamalar… Doğalgaz Konularını Görüşmek Üzere Ortak Komite Kurulmasını İstiyor” başlıklarını kullandı.



