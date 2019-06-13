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"BM Temmuz'daki oturumda Kıbrıs'ta ne tür ilerleme olabileceğini görmek istiyor"

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"BM Temmuz'daki oturumda Kıbrıs'ta ne tür ilerleme olabileceğini görmek istiyor"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bugün yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeden çıkışta basına açıklamada bulunan Spehar, BM Güvenlik Konseyi’nin Temmuz’da yapacağı Kıbrıs oturumu öncesi adada ne tür ilerlemeler kaydedilebileceğini görmek istediğini belirtti.

Spehar, sonuç almaya yönelik yeni bir görüşme zemininin oluşabilmesi adına güven yaratıcı ve artırıcı önlemlerin ne olabileceği üzerinde görüşleri hem Kıbrıs Türk, hem de Rum tarafından dinlediğini belirtti.

Benzer bir toplantıyı Rum lider Nikos Anastasiadis’le de gerçekleştirdiğini ifade eden Spehar, iki tarafla teması sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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