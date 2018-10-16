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"BM sonuç odaklı ve sonu belli olan bir sürece destek verebileceğini işaret ediyor"

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Erhürman, Guterres'in, sonuç vermeyen, sonu olmayan süreçlere destek vermeye devam etmenin artık geride kaldığı yönündeki açıklamasının son derece önemli olduğunu kaydederek “BM'nin ancak sonuç odaklı ve sonu belli olan bir sürece destek verebileceğini işaret ediyor ki gerçekten çözüm için çaba gösterilecekse gerçekçi olan bu...” ifadelerini kullandı

"BM sonuç odaklı ve sonu belli olan bir sürece destek verebileceğini işaret ediyor"
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Başbakan Tufan Erhürman, BM’nin Kıbrıs’ta bir çözüm için sonuç odaklı ve sonu belli olan bir sürece destek verebileceğine işaret etmesinin gerçekçi olduğunu vurguladı.
Başbakan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporuyla ilgili değerlendirmesini sosyal medyadan paylaştı.
Erhürman, Guterres'in, sonuç vermeyen, sonu olmayan süreçlere destek vermeye devam etmenin artık geride kaldığı yönündeki açıklamasının son derece önemli olduğunu kaydederek “BM'nin ancak sonuç odaklı ve sonu belli olan bir sürece destek verebileceğini işaret ediyor ki gerçekten çözüm için çaba gösterilecekse gerçekçi olan bu...” ifadelerini kullandı.
Başbakan Erhürman, Guterres’in “adanın etrafındaki doğal kaynaklardan her iki toplum da faydalanmalı ve bu kaynaklar gerginlik gerekçesi değil, karşılıklı kabul edilebilir ve kapsamlı bir çözüm için güçlü bir teşvik unsuru teşkil etmeli” sözüyle ilgili de “Bu kaynaklar her iki tarafın da üzerinde hak sahibi olduğu, dolayısıyla paylaşılması gereken ortak varlıklar. Gerginlik her iki tarafa da kaybettirir, paylaşmayı becermek ise her iki tarafa da kazandırır” değerlendirmesinde bulundu.

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