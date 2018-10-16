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"BM raporu gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme"

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"BM raporu gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme"
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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporunun gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme olduğunu kaydetti.
“Müzakerenin başlayabilmesi için önce tarafların temel konularda neyi anlaşıp anlaşmadıklarını netleştirecek şekilde bir diyaloğa işaret edilmektedir” ifadelerini kullanan Özersay şöyle devam etti:
“Müzakerelere kaldığı yerden devam edin yaklaşımı yerine müzakereye geçebilmek için önce nasıl bir müzakere olacağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerekliliğine işaret edilmiş olması son derece önemlidir. Müzakere aşamasına geçmeden önce yeni ve yaratıcı fikirlerle tarafların anlaşarak birlikte tasarlayacakları ortak gelecek konusunda kendi aralarında uzlaşmaları ihtiyacına da vurgu yapılmıştır. Genel Sekreter ‘anlaşacak olan sizlersiniz, neyi anlaşıp neyi anlaşmadığınızı önce bir netleştirmelisiniz, ben kendimi sizin yerinize koyamam’ demektedir. 
Özetle Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs sorununu belirli kalıplar içerisine hapsetmekten kaçınmış olması olumludur.”

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