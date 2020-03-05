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BM, Kıbrıs Barış Gücü bazı kapıların kapanmasından endişeli

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BM, Kıbrıs Barış Gücü bazı kapıların kapanmasından endişeli

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP)  Sözcülüğü,  Rum Yönetimi’nin bazı sınır kaplarını geçici olarak kapatma kararının, adanın her iki tarafındaki halkta yarattığı rahatsızlıktan endişe duyduğunu ifade etti.

UNFICYP açıklamasında, Kıbrıslı Türk ve Rumların diyaloglarının ve 17 yıldır  taraflar arasında önemli bir güven yaratıcı önlem olan geçiş kapılarının açılması konusundaki fikir birliğiyle koordinasyonun sürmesine yönelik gerekliliğin devam ettiği de vurgulandı.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique  konuyla  ilgili yazılı açıklama yaptı. 

BM’nin  halk sağlığını  olumsuz etkileyecek konularda etkili önlemler alınmasını desteklediği ifade edilen açıklamada, ancak tarafların durum karşısında  yakın koordinasyon içerisinde hareket ederek   ortak tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

Bu bağlamda, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin rolünün önemine işaret edilen açıklamada, komiteden en etkin şekilde yararlanılması gerektiği kaydedildi.

2003 yılında açılan sınır kapılarının tüm Kıbrıslılara, adanın her iki tarafında seyahat özgürlüğü tanıdığı vurgulanan açıklamada,  kapıların açılmasının, adada normal koşullara dönüşe katkı sağladığı, ilişkileri kolaylaştırdığı ve bu fırsattan yararlanmak isteyenlere etkileşim imkanı sağladığının altı çizildi.

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