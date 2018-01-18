"BM Genel Sekreteri elinden geleni yapmaya hazır"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunun devam ettiğine açıklık getirdiğini ve bu desteğin devam edeceğini yinelediğini kaydederek, liderlerin destek istemeleri halinde BM Genel Sekreteri’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs’taki tarafların, müzakere sürecinin yeniden başlaması konusunda ortak siyasi irade ortaya koyarak, destek istemeleri halinde BM Genel Sekreteri’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Spehar, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresinin uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdikten sonra basına yaptığı açıklamada, adadaki mevcut durumu ele aldıklarını söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunun devam ettiğine açıklık getirdiğini ve bu desteğin devam edeceğini yinelediğini kaydeden Spehar, “Şimdi artık tarafların kendisine gelmesini bekliyor” ifadesini kullandı.

“GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN BM BARIŞ GÜCÜ’NE DESTEK”

Spehar, Güvenlik Konseyi üyelerinin BM Barış Gücü’nün adada devam eden varlığından memnuniyet duyduğunu ve güçlü destek verdiğini kaydetti. Spehar, “Güvenlik Konseyi, desteğini verirken, BM misyonunun ara bölgenin içinde ve etrafında huzurun ve istikrarın sağlanmasında hala önemli bir rolü olduğunu kabul ediyor” dedi.

Elizabeth Spehar ayrıca geçen yıl tartışma konusu olan, BM misyonunun daha etkili nasıl olabileceği konusunun da Güvenlik Konseyi’nde ele alındığını söyledi.

“GENEL SEKRETER TARAFLARIN NE YAPACAĞINI GÖRMEYİ BEKLİYOR”

Müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin soruyu yanıtında, “Genel Sekreter, tarafların ne yapacağını görmeyi bekliyor” diyen Spehar, seçim sürecinin bir iki hafta içinde tamamlanmasıyla, tarafların niyetlerini Genel Sekreter’e iletmelerinin beklendiğini belirtti.

Spehar, hidro karbon konusu ve olası gerginliklerin neden raporda yer aldığının sorulması üzerine, hidro karbon aramalarına bağlı olarak Kıbrıs’ın yanı sıra çevresinde ve Doğu Akdeniz’de arttığı gözlemlenen gerginlikle ilgili kaygılarından dolayı konunun kısaca rapora konulduğunu söyledi.

Elizabeth Spehar, konuya raporda yer verirken, konseyin dikkatini çekmeyi ve ilgili herkesi gerginliği düşük tutmanın tüm tarafların yararına olacağı konusunda uyarmayı amaçladıklarını belirtti.

Spehar, başka bir soru üzerine, BM’nin kullandığı ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’in çok eskimiş ve bakıma ihtiyacı olmasından dolayı şu an orada kalan BM birliklerinin başka yere taşınacağını ancak binanın bazı bölümlerinin bazı toplantı ve etkinlikler için kullanılmaya devam edileceğini kaydetti.