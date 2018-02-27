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BM adada nabız yoklayacak

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BM Barış Gücü Operasyonları’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix yarın akşam adaya gelerek iki toplum lideri, temsilcileri ve yöneticileriyle görüşmelerde bulunacak

BM adada nabız yoklayacak
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Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix yarın Kıbrıs’a geliyor.
Lacroix cuma günü saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.
BM’den yapılan açıklamaya göre, yarın akşam adaya gelecek olan Lacroix, ziyareti süresince iki toplum lideri, temsilcileri ve yöneticileriyle görüşmelerde bulunacak.
Lacroix, BM Genel Sekreteri Temsilcisi, BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Komutanı Muhammed Humayun Kabir ile de görüşecek.
Kayıp Şahıslar Komitesi ve diplomatlarla da temaslarda bulunacak Lacroix, Uluslararası Kadın Günü nedeniyle perşembe akşamı ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikte konuşma yapacak.
BM Güvenlik Konseyi, geçen ay Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatmıştı.

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