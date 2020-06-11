banner411
banner69
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
200 0
64 0
 
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
132 0
32 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
510 2
33 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
25 0
banner460

"Bizim onayımız alınmadan yapılan değişiklikleri kabul edemeyiz"

banner27

"Bizim onayımız alınmadan yapılan değişiklikleri kabul edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti. Görüşmede pandemi sürecindeki gelişmelerin yanı sıra, İngiliz Egemen Üs Bölgelerindeki yeni düzenleme de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Akıncı İngiliz Yüksek Komiseri ile görüşmesinde, 2014 yılında Kıbrıs Rum tarafı ile İngiltere arasında varılan ve Kıbrıs’taki Üs Bölgelerinin askeri amaç haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönündeki düzenlemeye ilişkin Kıbrıs Türk tarafının çekincelerini bir kez daha aktardı. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, 2014 yılından bu yana gündemde olan ve geçtiğimiz günlerde de uygulamaya konulan  düzenlemeye ilişkin Kıbrıs Türk tarafının itirazlarının daha önce de aktarıldığını hatırlatarak, Kıbrıs Türk tarafının hak ve yükümlülüklerini ilgilendiren ve onayı alınmadan yapılan değişiklikleri kabul edemeyeceklerinin yineledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.