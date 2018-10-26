"Bizim kimseye diyet borcumuz yok"

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sunat Atun dün gece Mağusa’daki Palm Beach otelde düzenlenen Tanıtım Şöleniyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Atun etkinliğe katılan üyelere, örgüt başkanlarına ve belediye başkanlarına teşekkür ederken, son zamanlarda bazı gazetelerde yayınlanan anketlere ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Sunat Atun’un açıklamasının tam metni şöyle:

“Dün gece adanın her yanından gelip yanımızda duran, bize destek veren, salonlardan taşan, binin üzerinde UBP üyesine, örgüt başkanlarına, belediye başkanlarına; ilçe başkanımıza, vicdanına ve hür iradesine sahip çıkan tüm partililerimize sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Biz bu yola çıkarken şunun sözünü verdik: Doğruluktan, dürüstlükten ve cesaretten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz Ulusal Birlik Partisi’nin hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte daha çok çalışma sözü verdik. Binlerce kişinin huzurunda tek yürek olduk, kenetlendik. Üstünü istedikleri kadar çeşitli algı operasyonları ile örtülmeye çalışsınlar. Hakikat ordadır ve tektir. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçildiğim takdirde, hiçbir medya patronuna veya anket satıcısına verilmiş sözüm, göbek bağım, ödeyecek diyetim yoktur. Ne mutlu bu yolu bizimle yürüyen güzel insanlara ki biz, Allah’tan başka kimseye biat etmeyiz ve boyun eğmeyiz…”