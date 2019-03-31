Başbakan Tufan Erhürman, “Biz arık yürürken sakız çiğnemeyi becermek zorundayız. Bir taraftan Kıbrıs sorununda bugüne kadar olduğu gibi bir an önce adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için elimizden geleni yaparken, diğer yandan da aynı iştah ve şevkle KKTC’de sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek için çalışmak zorundayız” dedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 56. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.

Başbakan Tufan Erhürman, “Biz arık yürürken sakız çiğnemeyi becermek zorundayız. Bir taraftan Kıbrıs sorununda bugüne kadar olduğu gibi bir an önce adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için elimizden geleni yaparken, diğer yandan da aynı iştah ve şevkle KKTC’de sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek için çalışmak zorundayız” dedi.

KTTO’nun 56. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Erhürman, tahammüllerinin olmadığı noktaların çok net olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bu yaşadığımız sel felaketlerinde bile aslında yapmamız gerekenleri zamanında yapmış olsaydık. Bunları yaşamayacaktık. Döviz krizleri karşısında yapmamız gerekenleri zamanında yapsaydık, bu düzeyde bunlara maruz kalmayacaktık. Onun için kaybedecek zamanımız yoktur. Birbirimizi didiklemekle geçirecek, boşa harcayacak zamanımız yoktur. Yapacak çok işimiz vardır. Herkes ne yapılması gerektiğini biliyor, madem ki biliyoruz cesaret ve el birliği ile bunların üzerine yürüyeceğiz.”

KTTO’nun 56. Olağan Genel Kurulu, KTTO Konferans Salonu’nda yer aldı.

Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından divanın oluşturulmasıyla başladı. KKTO Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması yapması ardından sırasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Genel Kurul’a Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Filiz Besim, bazı milletvekilleri ve iş insanları da katıldı.