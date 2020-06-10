Bilişim Suçları Yasa Tasarısı hazır

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, siber suçlarla mücadele edebilmek için ‘Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’ hazırladı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 10.00’da toplandı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı. Komite toplantısına ayrıca YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Enis Elagöz, Polis Genel Müdürlüğü’den Deniz Tatar, Osman Kayabaşı, Uğur Yasakcı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Evren Çavdır, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Bedriye Tuzlalıoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sami Özuslu, Ali Cansu, Avukat Öncel Polili, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Kemal Ataman, KKTC Telsim Genel Müdürlüğü’nden Fevzi Tanpınar, Çağrı Okan ve KKTC Turkcell Genel Müdürlüğü’nden Ayzer Mungan, Avukat Buğçehan Arıklı ve İstanbul Barosu’ndan Avukat Begüm Can Gürel katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için ‘Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”