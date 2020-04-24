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"Bilim Kurulu’nun mayıs ayındaki açılımla ilgili görüşü kamuoyuyla paylaşılmalı"

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"Bilim Kurulu’nun mayıs ayındaki açılımla ilgili görüşü kamuoyuyla paylaşılmalı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Bilim Kurulu’nun mayıs ayındaki açılımla ilgili görüşünün kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Son günlerde ülkede yeni COVİD-19 vakası çıkmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Hızal, “rehavete kapılmamalıyız” uyarısında bulundu.

Ülkedeki herkesin normalleşme sürecinin başlamasını istediğini ancak bu konuda çok dikkatli davranılması gerektiğini, dikkatli olunmazsa bunun topluma pahalıya mal olabileceğini kaydeden Hızal, “Açılım kararları mutlaka bilimsel temele dayandırılmalı” dedi.

Hızal, normalleşme için temel bulaşıcılık ve üreme katsayısının (RO değerinin) 1’in altına düşmesi gerektiğini, şu an bu kat sayının 2 olduğunu söyledi.

Halil Hızal, yazılı açıklamasında, iş yerlerinin uzun süredir kapalı olmasının yarattığı olumsuz etkilerin farkında olduklarını ancak her zaman için “önce sağlık” dediklerini anımsattı.

Hızal, ekonomik anlamda sıkıntıda olsa da hükümetin de bu düşünce ile hareket edeceğine inanç belirtti.

“Devlet bu işi anlamakta çok geç kaldı. Avrupa karantinaya başladığında o dönemlerde biz oralardan turist getirmeye devam ettik” görüşünü dile getiren Hızal, gecikmeli kararları olumlu bulduğunu ancak TDP’nin ilk günden itibaren sağlık alanında olağanüstü durum ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini savunduğunu anımsattı.

Test konusuna da değinen Hızal, sağlık, market, belediye ve basın çalışanlarına PCR testi yapılması gerektiğini, sağlıklı ve doyurucu verilere ulaşmak için PCR testi sayısının günlük en az 2 katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Halil Hızal, Bilim Kurulu’nun mayıs ayındaki açılım konusundaki görüşünün kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini de kaydetti.

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