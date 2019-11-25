banner255
banner69
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
15 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
21 0
 
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
195 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
139 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
36 0
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
20 0
Trafikte eğitim şart
Trafikte eğitim şart
39 0
banner82

Berlin'de üçlü görüşme başladı

banner27

Berlin'de üçlü görüşme başladı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Berlin'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

20:30'da başlayan akşam yemeği öncesinde Guterres, Anastasiadis ve Akıncı ile 20'şer dakika ayrı ayrı görüştü.

Ardından üçlü görüşme, liderlerin de kaldığı Berlin'deki Adlon Kempinski otelde başladı. 

BM Genel Sekreteri'bin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, dün gece ve bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Özel temsilcisi Erhan Erçin ve Anastasiadis'in müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile görüşmelerde bulunmuştu. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.