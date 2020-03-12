"Ben toplantıdayken kapıların kapatılması konusu değil denetimlerin artırılması konuşuldu"

Yeşilırmak ve Akyar kapılarının tek yanlı kararla kapatıldığını yapılan açıklamadan öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıda bulunduğu bölümde, geçiş kapılarında denetimlerin arttırılmasının gerekliliği üzerinde durulduğunu, herhangi bir kapının kapatılması konusunda karar alınmadığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı ve ardından açıklanan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Akıncı, “Rum Yönetimi, 4 kapıyı kapatırken üzerinde durduğumuz temel konulardan biri, kararın tek yanlı olduğu, bilimsel esaslara göre çalışmalarını sürdüren İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu karardan bilgisi olmadığı yönündeydi. Haklı olarak eleştirdiğimiz bu tutumun bizim Bakanlar Kurulumuz tarafından tekrarlanması doğru bir gelişme olmamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yazılı açıklamasında, Anayasanın verdiği yetki çerçevesinde başkanlık yaptığı bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, gerek ülkenin gerekse Dünyanın en önemli konusu haline gelmiş bulunan Korona virüsü tehdidi hakkında içinde bulunulan durumu, bugüne kadar alınan tedbirleri ve gerekli olan yeni önlemleri ele aldıklarını anlattı.

Bundan önceki hükümetler döneminde çok önemli konular gündeme geldiğinde Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırdığı gibi, bugün de dünyayı saran bu tehdit konusunda hükümetle birlikte değerlendirme yapmayı gerekli gördüğünü dile getiren Akıncı, şunları aktardı:

“DEĞERLENDİRMELERİMİ İFADE ETTİM”

“Sağlık örgütleri ve konunun uzmanlarıyla yaptığım çalışmalarda ortaya çıkan önerileri de içeren değerlendirmelerimi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık yaptığım bölümde ifade ettim.

Korona virüs tehdidi sadece bizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir hadisedir. Dün de söyledim, bu ciddi tehdide karşı panik içinde hareket etmemek, ancak tedbiri elden bırakmamak zorunludur. Bugünkü toplantıda gündemimizi, bugüne kadar alınan önlemler, devam etmesi gerekenler ve bundan sonra atılması gereken yeni adımlar oluşturdu.

Her şeyden önce karantina altyapısı ve koşullarının muntazam şekilde sağlanmasının ve karantina kurallarına titizlikle uyulmasının önemini de değerlendirdik. Bu bağlamda, karantina altyapısının olası gelişmelere karşı güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladım.

3 otelde devam etmekte olan karantina uygulamasına ilişkin, bana ulaşan aksaklık ve önerilerle talepleri de Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirdim.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı ile belediyelerin çok daha sıkı bir eşgüdüm içinde çalışmasının önemi üzerinde de durdum.

Eğitim-öğretime ara verilmesi kararının uzatılmasının yanında, sportif ve kültürel faaliyetler gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlarla ilgili kısıtlamaların gerekli olduğu üzerinde toplantıda hemfikir olundu.

“GENİŞLETİLMESİNİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİM”

Virüsün yayılma riskini en az düzeyde tutmak amacıyla, okulların yanı sıra önleyici düzenlemelerin ibadethaneler, sinemalar, tiyatrolar, casinolar ve benzeri her türlü toplu bulunulan mekanları da içerecek şekilde genişletilmesinin önemine işaret ettim.

Dünyadaki örneklerden yola çıkarak, Cumhurbaşkanlığı’nda başlattığımız bilgilendirici çalışmaları ve hijyen önlemlerine ilişkin düzenlemeleri aktararak, benzeri uygulamaların diğer kamu binalarında da hayata geçirilmesini tavsiye ettim.

Dünya Sağlık Örgütü’nün riskli olarak ilan ettiği ülkelerden gelenlerin, ülkeye kabul edilmemesi konusundaki anlayışın kara geçiş kapılarında da sürdürülmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.”

AYRILDIKTAN SONRA

Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edip ayrıldıktan sonra, Yeşilırmak ve Akyar kapılarının tek yanlı kararla kapatıldığını yapılan açıklamadan öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıda bulunduğu bölümde, geçiş kapılarında denetimlerin arttırılmasının gerekliliği üzerinde durulduğunu, herhangi bir kapının kapatılması konusunda karar alınmadığını açıkladı.

En başından beri belirttiği gibi, geçiş kapılarında korona virüse bağlı olarak bilimsel temelde ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda iki toplumun birlikte hareket etmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Akıncı, şöyle devam etti:

“Rum Yönetimi 4 kapıyı kapatırken üzerinde durduğumuz temel konulardan biri, kararın tek yanlı olduğu, bilimsel esaslara göre çalışmalarını sürdüren İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu karardan bilgisi olmadığı yönündeydi. Haklı olarak eleştirdiğimiz bu tutumun bizim Bakanlar Kurulumuz tarafından tekrarlanması doğru bir gelişme olmamıştır.

İki tarafı da ilgilendiren bu konuda ortak hareket etme kültürünü geliştirmek zorundayız. Şimdi kuzeyde 1, güneyde de 6 vakanın ortaya çıkması elbette de yeni bir durumdur ve bu durum İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin çok daha fazla iletişim içinde olmasını zorunlu kılmaktadır. Sürecin bilimsel zemine dayalı ortak kararlarla yürütülmesinin önemini tekrardan vurgulamak isterim.

“MÜCADELEMİZ GÜNLÜK SİYASİ ÇEKİŞMELERİN DIŞINDA YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN BİR MÜCADELEDİR”

Tüm insanlığı ilgilendiren korona virüs tehdidine karşı mücadelemiz günlük siyasi çekişmelerin dışında yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Cumhurbaşkanı olarak bu anlayışla mücadelenin başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğim.

Toplumsal dayanışmaya ile anlayış birliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Sorumluluk duygusu içinde, panik yapmadan ama tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi elbirliği ile sürdürerek bu sorunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."