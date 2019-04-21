“Ben değil biz diyebilmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kermiya’daki park konusuyla ilgili “’Ben’, ‘sen’ yok bu konuda olsun ‘biz’ diyebilmeliyiz” ifadesini kullandı

dönümlük alanın park yapılması konusunun üzerinden yeterince zaman geçtiğine inandığını ve bu konuda harekete geçtiğini belirterek, “Benim görevim kurumlar arası sürtüşme yaratmak değil, tam tersine dayanışma ve işbirliğine yardımcı olmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “’Ben’, ‘sen’ yok bu konuda olsun ‘biz’ diyebilmeliyiz” ifadesini kullandı.

Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

“Lefkoşa’ya hizmet açısından kendimi kanıtlama ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. O dönem benim açımdan geride kaldı. Dolayısıyla Kermiya’da (Metehan) şehir ölçeğinde park için kimse ile yarışmacı bir ruh halinde olmam söz konusu bile değil. Sadece katkı yapmaya çalışıyorum.

Şöyle ki: 2017 yılında askeri bölgeden 357 dönümlük bir alanın Meclis’e intikal ettirilerek yeşil alana dönüştürülmesi fikrinin üzerinden yeterli zaman geçtiğine inandığımdan 11 Ocak tarihinde üst düzey bir toplantı düzenledim. Bu toplantıda söz konusu alan için herhangi bir projenin yapılmadığı, buna karşılık Kızılbaş’taki projenin neredeyse ihale aşamasında olduğu ve Türkiye finansmanı ile orasının yapılacağı bilgisi verildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı olarak, diğer projenin de müellifi olan EBİ ile anlaşma sağlayarak söz konusu alan için ön proje hazırlanmasını sağladım. Dün Cumhurbaşkanlığı’nda tüm paydaşların katıldığı toplantıda projenin müellifi mimar tarafından takdim yapıldı ; tüm katılımcılar da projeyi beğendiler. Cumhurbaşkanlığı’nın resmî sayfasında paylaşılan resimler bu projeye aittir. Mimari tasarımı hazırlayan Can beyi buradan da kutlamak isterim. Daha işin çok başında bulunuluyor; yapılması gereken doğru mecrasında işin yürütülmesidir. Burada asıl görevin yerel yönetime yani belediyeye düştüğü inancındayım. Tıpkı sonrasındaki bakım idamede olacağı gibi. Tüm diğer kurumlar da el birliğiyle yardımcı olmalıyız. Yakın gelecekte burası için Türkiye finansmanı olmayacağı bize iletildiğine göre de, yine el birliğiyle yerel kaynaklarımızı, sponsorluk müessesesini de devreye koyarak harekete geçirmeli ve bu güzel girişimi sonuçlandırmalıyız. Birkaç resim bile insanlarımızı heyecanlandırdı; çünkü başkentte böylesi bir yeşil alana ciddi ihtiyaç var. Benim görevim kurumlar arası sürtüşme yaratmak değil, tam tersine dayanışma ve işbirliğine yardımcı olmaktır.

‘Ben’, ‘sen’ yok bu konuda olsun ‘biz’ diyebilmeliyiz.”