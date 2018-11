Tatar "Ben de erken seçim olsun tek başımıza iktidara gelelim isterim ama, seçim demek milletvekili adaylarının, partilerin, devletin çok para harcaması demektir. 9 ay önce milletvekili seçiminden çıktık. Ben bir erken seçim için koşulların oluşmadığı düşüncesindeyim ama demokrat biri olduğum için yine de karar yetkili kurullarımızda diyorum"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, halkta ve UBP tabanında, mevcut hükümetin sona yaklaştığı ve UBP’nin hükümete gelmesi gerektiği yönünde yaygın bir kanaat ve beklenti olduğunu belirtti.

UBP Genel Başkanı Tatar, koalisyon hükümeti mi kurulacağına, yoksa erken seçim çağrısı mı yapılacağına parti yetkili kurullarının karar vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını belirten Tatar, sağın adayının cumhurbaşkanı olması gerektiğini kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar BRT’de Basın Odası programına katılarak soruları yanıtladı.

UBP Genel Başkanı, hükümetle ilgili özetle şöyle konuştu:

“Önümüzde yılbaşına kadar bütçe görüşmeleri var. Hükümet ortakları uyum içinde olduklarını söylüyorlar. Göreceğiz. Biz bütçede etkili muhalefet yapacağız. Eğer havlu atarlarsa koalisyon hükümetine mi gireceğiz, erken seçim çağrısı mı yapacağız, UBP yetkili kurulları karar verecek. Ben de erken seçim olsun tek başımıza iktidara gelelim isterim ama, seçim demek milletvekili adaylarının, partilerin, devletin çok para harcaması demektir. 9 ay önce milletvekili seçiminden çıktık. Ben bir erken seçim için koşulların oluşmadığı düşüncesindeyim ama demokrat biri olduğum için yine de karar yetkili kurullarımızda diyorum. Benim gördüğüm halkta ve UBP tabanında bu hükümetin artık sona yaklaştığı, UBP’nin hükümete gelmesi gerektiği yönünde yaygın bir kanaat ve beklenti var.”

“ HÜKÜMET DOĞRU KARARLAR ALAMADI”

Tatar, hükümetin ülkede ekonomik kriz yaşanırken doğru dürüst kararlar alacağı yerde, çelişkili açıklamalar yaptığını, her ortağın başka bir ses çıkararak güvensizliğe neden olduğunu, reformların ihmal edildiğini” öne sürdü.

“ POLİTİKALARIMIZ GELİŞTİRİLİP, ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR”

Ersin Tatar,43 yıllık bir parti olan UBP’nin politikalarının ana hatları ile belli olduğunu, bunların değişmeyeceğini, ancak partide oluşturulacak; uzmanların ve eski bürokratların da yer alacağı komisyonlardan çıkacak öneriler ve görüşler ışığında ülke şartlarına uygun olarak geliştirilebileceğini, zenginleştirilebileceğini kaydetti.

“ UBP GENEL SEKRETERİ’Nİ PARTİ MECLİSİ SEÇECEK”

Tatar, UBP Genel Sekreteri’nin Genel Başkan’ın milletvekili seçildiği ilçenin dışındaki ilçelerin milletvekillerinden birinden seçilmesi gibi bir teamül olduğunun anımsatılarak görüşünün sorulması üzerine ise özetle şunları ifade etti:

“ Böyle bir teamül olabilir ama o dönemde şimdiki gibi KKTC şimdiki gibi tek seçim bölgesi değildi. Şimdi herkes her yerden oy alıyor. Tüzükte ise böyle bir şey yok. Ben , Lefkoşa milletvekiliyim ama son seçimde en fazla Gazimağusa’da dolaştım. Benim için UBP Genel Sekreteri’nin bana yakın olması önemli değildir. Önemli olan seçilecek Genel Sekreter’in çalışkan biri olması, tüm ada sathındaki örgütlerle, ilçelerle ilgilenmesi, partiye katkı sağlamsıdır” .

Tatar, aklında bir Genel Sekreter adayı olup olmadığı ve her hangi bir adaya destek verip vermeyeceği ile ilgili soru üzerine ise” Parti Meclisi’ne seçilenler hafta sonu belli olacak. Ardından Parti Meclisi’nde , Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter seçimine gidilecek. Adaylar henüz ortada yok. O aşamaya gelinsin, adaylar ortaya çıksın ondan sonra ne yapılacağını, nasıl tutum takılacağını konuşuruz “dedi.

“YENİ CUMHURBAŞKANI SAĞIN ADAYI OLMALIDIR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığına adayı olmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.

Tatar “Ben kesinlikle cumhurbaşkanı adayı değilim. Kimseyle bunun için pazarlık yapmadık. Ne Sayın Eroğlu ne de Tahsin Ertuğruloğlu ile. Sayın Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak ister mi?’ Bilmiyorum. Bu soru bana sorulmamalı. Sayın Eroğlu’na sorun...” dedi.

Sağın adayının yeni cumhurbaşkanı olması gerektiğinin altını çizen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı için de kararın günü geldiğinde yetkili organlar tarafından verileceğini “ belirtti.