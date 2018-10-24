Sunat Atun anketlere cevap verdi: “Belli ki birileri bizden çok korktu.”

Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sunat Atun son günlerde yayınlanan anketlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sunat Atun açıklamasında UBP üyelerinden anketlere itibar etmemelerini istedi. ‘Belli ki birileri bizden çok korktu ve amaç algı operasyonları ile Sunat Atun’u durdurmak.’ diyen Atun, ‘gerçek anket sandıktır’ diyerek hiçkimsenin UBP tabanının iradesini ipotek altına alamayacağını kaydetti. Sunat Atun’un açıklamasının tam metni şöyle:

“Bugünlerde UBP kurultayı ile alakalı yayınlanan anketleri biz de birçok insan gibi hayretle takip ediyoruz. Her zaman ifade ettiğim üzere gerçek anket sandıktır. Belli ki birileri bizden çok korktu ve amaç algı operasyonları ile Sunat Atun’u durdurmak. Burdan bu yolu bizimle yürüyen tüm partililerimize seslenmek istiyorum. Hiç kimse UBP tabanının hür iradesini ipotek altına alamayacaktır. İstedikleri kadar anket yayınlasınlar, hiç birşey Allah’ın izniyle ne bizi ne de bizi bağrına basan partililerimizi durduramayacaktır…”