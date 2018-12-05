"Beklentimiz BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin bu tür eylemlere izin vermemesi"

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, geçiş kapılarının kapatılmasını isteyen Kıbrıslı Rumların Pile-Beyarmudu geçiş noktasında 9 Aralık’ta eylem yapacaklarını belirterek “Beklentimiz BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri... Gerginlik yaratabilecek bu tür eylemlere izin vermemeleri”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, geçiş kapılarının kapatılmasını isteyen Kıbrıslı Rumların Pile-Beyarmudu geçiş noktasında 9 Aralık’ta eylem yapacaklarını belirterek, beklentilerinin BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin gerginlik yaratabilecek bu tür eylemlere izin vermemeleri olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, geçiş kapılarının kapatılmasını isteyen Kıbrıslı Rumların eylemleri konusunda yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, geçiş kapılarının kapatılmasını talep eden bir grup Kıbrıslı Rumun, 29 Kasım tarihinde yapmış oldukları eylem ile Derinya’da geçişleri kısa bir süreliğine engellediği, aynı grubun basına dağıttığı takvimle iki taraf arasındaki ilişkileri provoke eden ve iki toplum arasındaki güveni sarsıcı bu faaliyetlerine devam etme niyetinde olduğunu deklare ettiği anımsatıldı.

Söz konusu grubun geçişleri engelleme eylemlerine, 9 Aralık tarihinde, bu sefer de Pile köyünden geçip Pile-Beyarmudu geçiş noktasında devam edeceğinin öğrenildiği kaydedilen açıklamada, “Pile ve Beyarmudu’nda ikamet eden köylülerimiz Bakanlığımıza ulaşarak bu türden bir eylemden ciddi şekilde rahatsızlık duyduklarını ve zaten geçişlerin yoğunluktan dolayı zorlukla yapıldığı bu kapıda böylesi bir faaliyete müsaade edilmemesi yönündeki taleplerini ortaya koymuşlardır” denildi.

Açıklamada, Pile köyündeki huzuru, iki toplum arasındaki güveni sarsma ve gerginlik tırmandırma amacındaki bu faaliyetle ilgili BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği nezdinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimleri yaptığı kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar dile getirildi:

“Beklentimiz BM Barış Gücü ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ve iki taraf ve özellikle de Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında gerginlik yaratabilecek bu tür eylemlere izin vermemesidir. Bu vesileyle bir süreden beridir yaratılmak istenen gerginliğin herhangi bir tarafa fayda getirmeyeceğinin altını çizer; konu ile ilgili girişim ve takibimizin devam etmekte olduğunu ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğimizi saygıyla duyururuz.”