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"Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi"

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OPEK (Sosyal Reform Birliği) Başkanı Pavlou ve heyetini kabulü sırasında, salonda bayrak bulunmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Akıncı kendisinden önceki dönemlerde de aynı uygulamanın yapıldığını hatırlatarak "Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı bitmedi"

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"Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren OPEK (Sosyal Reform Birliği) Başkanı Pavlou ve heyetini kabulü sırasında, salonda bayrak bulunmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun yeni bir uygulama olmadığını herkesin bildiğini, ancak konunun kasıtlı olarak bir saldırı vesilesi yapıldığını kaydetti. Kendisinden önceki dönemlerde de aynı uygulamanın yapıldığını hatırlatan Akıncı "Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı bitmedi" dedi. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi. Neymiş, Rum derneği ziyaretimize geldiği için bayraklar salondan çıkarılmış...Bir kaç gün önce Spehar geldiğinde de yoktu... Lute geldiğinde de... Onu görmediniz mi? AB komisyonu başkanı Junker, AP başkanı Shultz ve daha bir çok yabancı dışişleri bakanı, devlet adamı geldiğinde de... Ve bu durum yeni değil, benden önce de hep böyle oldu. Cumhurbaşkanlığında bina girişinde sabit direklerde bayraklarımız var, her geleni karşılayan... Bir de bina içinde seyyar olanlar var. Toplantının niteliğine göre davranılır ve yabancılarla görüşülecek mekanlarda sembol empozesi yapılmaz öteden beri... Gelenlere düşüncelerimizi anlatmayı tercih ederiz. Tekrar ediyorum; bu hep böyle oldu. Yabancı devlet adamlarının Rum engelini aşabildikleri oranda geldikleri tek yer de Cumhurbaşkanlığı ... Resmen tanımasalar da... Yabancı devlet yetkilileri ve büyükelçiler dışında makamımıza gelmek cesaretini gösteren az sayıda Rum örgütüne de aynı şekilde davranmak , onlar talep etmeseler de, doğru bir yaklaşımdır. Bu konuyu saldırı vesilesi yapanların belirttiklerimi bilmediklerini düşünmüyorum. Bilerek yapıyorlar... Ama halkımızın gerçeği bilmesinin gerekli olduğu inancıyla bu paylaşımı yapmayı gerekli gördüm. Herkese iyi akşamlar"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren OPEK (Sosyal Reform Birliği) Başkanı Pavlou ve heyetini kabul etmiş ve Kıbrıs sorunu konusundaki durum ve özellikle siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türkler açısından vazgeçilmez ilke olduğu konusunu heyete etraflıca izah etmişti.

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