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"Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu Yunan vekilinin Türkiye bayrağını yırtmasını sert bir şekilde eleştirerek "Irkçılığa karşı olduğunu bildiğimiz Avrupa Parlamentosu'nun, bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı alması gerekmektedir. Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz ” dedi

"Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu Yunan vekilinin Türkiye bayrağını yırtmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir işgalden kurtarıldığında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yunanistan bayrağına karşı yapılanlara ”Bayrağı ters taşıyabilirler fakat yerde süründürmesinler. Bu bizim âdetlerimize yakışmaz” uyarısı yaptığını hatırlatan Taçoy şöyle devam etti:

“Türkiyemizin bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu Yunan vekiline hatırlatırız ki; asil Türk milletiyiz. Türkiyemizin bayrağının altında huzur içerisinde yaşayan bir milletin ferdi olarak, şunu net olarak ifade etmek isterim ki; paçoz vekil, haddini bilsin.

Irkçılığa karşı olduğunu bildiğimiz Avrupa Parlamentosu'nun, bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı alması gerekmektedir. Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz.”

NE OLMUŞTU

Yunanistan’ın Avrupa Parlamentosu Üyesi Ioannis Lagos önceki gün parlamento kürsüsünde Türk bayrağı yırttı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik devam ederken Yunanistan tarafından provokatif bir hareket geldi.

Yunanistan’ın Avrupa Parlamentosu Üyesi Ioannis Lagos, meclis kürsüsünde Türk bayrağını yırttı.

O anları sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Şerife Çetin, “Büyük skandal… Yunanistan’ın Avrupa Parlamentosu üyesi Ioannis Lagos, AP Genel Kurulunda Türk bayrağını yırttı” dedi. Çetin ayrıca, Avrupa Parlametosunun Twitter hesabını ekleyerek, “Herhangi bir reaksiyon verecek misiniz?” diye sordu.

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