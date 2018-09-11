Baybars, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya giden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ilk görüşmesini bu sabah saat 10.00'da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede adli yardımlaşma, güvenlik ve bakanlıklar arası iş birliği konuları ele alındı.

AA’nın haberine göre de Soylu, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti olan Baybars'ı bakanlık binası girişinde karşıladı. Baybars'ın şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Bakanlık Genel Koordinatörü Evin Unutmaz, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Aral Moral ve KKTC Ankara Büyükelçiliği İkinci Sekreteri Huriye Hançerli hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Baybars bugün ayrıca Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşecek ve Anıtkabir’i de ziyaret edecek.