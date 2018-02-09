Başsavcılıktan Angolemli’ye ret

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis başkanı olmasına Başsavcılık olumsuz görüş verdi

Dörtlü koalisyonun Meclis Başkanlığı konusunda uzlaştığı TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin başkanlığına Başsavcılık olumsuz görüş verdi.

GAK Tv’ye açıklama yapan TDP MYK Üyesi Boysan Boyra, söz konusu kararın partiye ulaştığını kaydetti.

Boyra buna rağmen, KKTC Anayasasının 83.maddesinin çok açık olduğunu hatırlatıp, Başbakan Tufan Erhürman’a çağrıda bulunarak, Angolemli’yi aday göstermesi gerektiğini söyledi.

Boyra “Meclis iç tüzüğü çok açık şekilde Anayasaya aykırıdır. Başbakan bu kararından dönmez ve Angolemli’yi başkan seçtirirse, bu kararın geri dönebileceği hiçbir merci yoktur. Anayasa’ya uygundur” dedi.

Angolemli’nin Meclis Başkanı olamaması halinde Meclis iç tüzüğünün gerektirdiği şekilde grubu olan CTP, HP veya UBP’den bir isim Meclis Başkanı olacak. Meclis’te grubu olmayan partilerden biri, Başkanlık dışında başkan yardımcısı veya katip yardımcısı da olamayacak.